Non ci servi più: zampino di Marotta | Questa volta l’attaccante lascia per sempre Milano

Marotta sta per definire la cessione di un attaccante che è considerato una riserva da Simone Inzaghi, un altro club di Serie A gli garantisce un posto da titolare

L’Inter è al lavoro per smaltire l’organico negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. Beppe Marotta ha ufficializzato il trasferimento in prestito di due difensori che non stavano trovando spazio nelle rotazioni di mister Simone Inzaghi. Tomas Palacios cercherà di mettersi in mostra nella vicina Monza, aiutando i brianzoli a centrare una salvezza che appare molto complicata.

Si cimenterà nella Liga spagnola invece l’esterno canadese Buchanan che si è trasferito al Villareal, club al quinto posto in classifica, con il diritto di riscatto che potrà essere esercitato al termine della stagione in corso.

I nerazzurri potrebbero mettere sotto contratto Zalewski, terzino polacco in uscita dalla Roma che piace molto al tecnico emiliano. Un’entrata appare necessaria per avere maggiori soluzioni tattiche sulle fasce e prevenire eventuali indisponibilità nel reparto arretrato.

Ma nelle prossime ore potrebbe esserci un’altra cessione, stavolta a titolo definitivo, di un centravanti che la dirigenza non è riuscito a piazzare in uscita nella scorsa sessione estiva e che non ha inciso come seconda linea in questa prima parte di stagione.

Marotta sta per togliersi un peso, l’esubero può lasciare Appiano Gentile

La Fiorentina starebbe pensando di ingaggiare Marko Arnautovic che prenderebbe il posto di Ikoné che si è trasferito a Como. Il bomber austriaco è uno dei nomi nella lista di Pradé per consegnare a mister Palladino una punta che conosce già la Serie A e che può far rifiatare Moise Kean.

I toscani sono particolarmente attivi in questi giorni. Dopo il colpo Folorunsho in mezzo al campo come sostituto di Edoardo Bove, la Viola potrebbe cedere Comuzzo che piace molto al Napoli e pensa a Pablo Marì del Monza per rinforzare le fasce.

I rivali vogliono concludere con alcuni colpi in entrata la campagna acquisti invernale

Nel mirino della Fiorentina ci sono anche due talenti della Nazionale italiana. Il primo è Nicolò Fagioli che la Juventus preferirebbe cedere all’estero e a titolo definitivo, anche se i bianconeri hanno aperto alla possibilità di un prestito con obbligo di riscatto.

Il secondo è Nicolò Zaniolo che l’Atalanta potrebbe lasciare partire una volta individuato un sostituto dell’infortunato Lookman, indisponibile per un mese.