Lotito, colpo sotto il naso di Marotta: strappato il baby talento nella notte

Il numero uno della Lazio pronto a mettere a segno un altro colpo. Nella notte strappa il baby talento alle attenzioni di Marotta.

Il calciomercato invernale è arrivato ormai alla sua conclusione, ma ci sono ancora degli spiragli per poter vedere dei trasferimenti interessanti.

Ci sono infatti squadre che lavorano a ritmi serrati per poter arrivare alla chiusura di operazioni cruciali. Tra queste c’è il club di Claudio Lotito. Il Presidente della Lazio è infatti deciso a soffiare un giovane talento alle concorrenti di Serie A.

Il numero uno biancoceleste sta infatti per chiudere una trattativa in tempi brevi, così da poter regalare a mister Baroni un rinforzo di qualità. Ecco qual è il colpo in canna in queste ultime ore di mercato.

Lotito tenta il blitz

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa che ha al centro Cesare Casadei sembra essere arrivata ad un punto di svolta. Dopo settimane di trattive e momenti di grande concorrenza tra Lazio e Torino, alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio il club capitolino. La dirigenza biancoceleste avrebbe infatti raggiunto un accordo di massima con il Chelsea per quanto riguarda le modalità di pagamento, oltre alla percentuale sulla futura rivendita del centrocampista classe 2003.

Il presidente Lotito ha infatti dato una decisiva accelerata nelle ultime ore, in modo da arrivare ad un accordo proprio negli ultimi momenti del calciomercato. Il braccio di ferro, dunque potrebbe essere giunto alla conclusione, con Lotito che porterà a Roma uno dei massimi talenti della sua generazione.

Inserimento last minute

Tuttavia, il numero uno biancoceleste dovrà concludere in tempi brevi, soprattutto per evitare un pericoloso intervento last minute da parte del Porto. Le indiscrezioni parlano infatti di un tentativo da parte della squadra portoghese di aggiudicarsi il giovane Casadei, presentando un’offerta economica maggiore rispetto a quella della Lazio.

Il Chelsea starebbe dunque valutando con attenzione entrambe le offerte, ma la decisione finale dovrebbe comunque arrivare nelle prossime ore. Tuttavia, Lotito spinge sulla volontà del giocatore di scegliere l’Italia. Continua intanto l’asse Bologna-Roma, per portare in biancoceleste Giovanni Fabbian, e in Emilia Loum Tchaouna. I due club starebbero limando gli ultimi dettagli.