Cardinale umiliato… dal Como | 50 milioni, prendere o lasciare: offerta senza senso sul tavolo

Zero rispetto per Cardinale e per la storia del Milan: è arrivata un’offerta bassisima, da non prendere nemmeno in considerazione

Quando Gerry Cardinale divenne il proprietario del Milan, promise che l’avrebbe riportato quanto prima sul tetto del mondo. A parte la Supercoppa Italiana vinta nel mese di Gennaio sfruttando l’entusiasmo del nuovo allenatore arrivato, i rossoneri sembrano aver avuto una digressione.

La forza del Diavolo, oltre la qualità dei giocatori, era proprio il gruppo. Maldini, Massara e Pioli erano stati capace di costruire un ambiente così sereno da far esaltare le caratteristiche di tutti i calciatori ma ad oggi quella magia è oramai persa.

Continuano a cambiare gli allenatori, parte dei giocatori ma non si riesce ad ottenere lo stesso risultato. È chiaro che qualcosa all’interno della società non vada, e dato che non può esser espresso a parole, gli atleti lo esprimono in campo attraverso le prestazioni.

Da come si è potuto vedere nell’ultima partita contro la Dinamo Zagabria, che è costata l’accesso diretto alle fasi ad eliminazione diretta di Champions League, è mancata la voglia di incidere. Stessa cosa che si è vista contro il Parma e nelle precedenti gare, divenendo oramai una costante.

#CardinaleOut

Negli ultimi mesi, in particolare dall’esonero di Fonseca, è scattata una ferocissima protesta da parte dei tifosi. Sotto ogni post caricato sui profili social del club e allo Stadio San Siro, viene scritta ed intonata la medesima frase.

Ciò che chiedono collettivamente e a gran voce è il ritorno di una figura rappresentativa come quella di Maldini e la cessione della società. L’#CardinaleOut sta spopolando sempre di più e se i risultati ottenuti non cambieranno in fretta, sarà impossibile recuperare il rapporto con la tifoseria.

Offerta rispedita al mittente

Per raggiungere gli obiettivi prefissati, negli ultimi giorni di mercato la dirigenza ha deciso di rivoluzionare la squadra in ogni ruolo, mettendo tanti profili sul mercato. Tra le offerte arrivate c’è quella per Theo Hernandez, per una cifra complessiva di 50 milioni di euro. Sarebbe arrivata dal Como di Cèsc Fabregas, squadra contro cui il francese ha segnato il suo ultimo gol in Serie A.

Non ci sono stati tentennamenti sia dal giocatore che dal club, entrambi d’accordo nel rispedirla al mittente. Nonostante sia stato protagonista di molte prestazioni al di sotto del suo potenziale c’è ancora volontà di continuare insieme, e provare a stravolgere il destino del Milan in questa seconda parte di stagione.