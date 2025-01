Ultima in classifica penalizzata: scandalo in Italia | Avrà il segno meno per tutto il campionato

È arrivata la notizia struggente, ennesimo club penalizzato in Italia: stangata pesantissima per la classifica

L’ultima squadra ad esser stata penalizzata in Italia fu la Juventus. I bianconeri, allora allenati da Massimiliano Allegri, ebbero diverse sentenze lungo il corso del campionato, fino alla decisiva che li fece sprofondare dal quarto all’ottavo posto in classifica.

Una situazione che costrinse la Vecchia Signora a non disputare nessuna competizione europea, a favore dei rivali di sempre, il Milan. I rossoneri, allora allenati da Stefano Pioli, arrivando quarti riuscirono a qualificarsi direttamente per la UEFA Champions League.

È giusto che la giustizia faccia il suo corso, soprattutto in questi casi, nei quali è molto rigida. Non è facile però per nessuna squadra affrontare l’esito ricevuto, a prescindere dal motivo per cui è stata inflitta, generando una forte frustrazione nello spogliatoio.

Vedere il tabellone non avere gli stessi punti in relazione ai risultati ottenuti in campo è straziante per una società. Oltre ai danni morali si aggiungono anche quelli economici, mettendo a repentaglio anche la stagione successiva in chiave mercato.

Stangata pesantissima

Vittima della stessa circostanza è un altro club italiano, che è sprofondata ancor di più agli ultimi posti della classifica. Non solo, accanto al suo nome si può ben leggere come sia andata in negativo di 6 punti, una vera e propria mazzata che li condanna definitivamente.

I punti sottratti alla società in questione da scontare nella seguente annata sportiva sono 9 in totale. La decisione è stata presa dal Tribunale Federale Nazionale, che non ha esitato a punirla in seguito ad alcuni illeciti amministrativi del Direttore Sportivo.

Nessuna speranza

Parliamo di una squadra di Serie C, che milita nel Girone C della Lega Pro. È il Taranto di Ezio Capuano, che con la detrazione avuta si ritrova in una posizione ancor più complicata di quella precedente, rendendo inattuabile evitare la retrocessione diretta in Serie D.

Per la stessa motivazione, oltre ai pugliesi è stata sanzionata nello stesso girone la Turris Calcio di Eduardo Imbimbo, che passa da 12 a 6 punti in classifica collocandosi penultima. Il TFN non si è però fermato qui, controllando a tappeto ogni divisione del campionato. Difatti, grazie alle indagini eseguite, ha colpito anche il Novara di Giacomo Gattuso nel Girone A, ed il Rimini di Antonio Buscè nel Girone B, decurtando ad entrambe 2 punti ed allontanandole sempre più dal sogno playoff per giocarsi l’accesso in Serie B.