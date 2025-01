Follia di Marotta per giugno: “Ha chiamato Massimiliano Allegri” | Parte il nuovo progetto

L’incredibile rivelazione per il futuro dell’Inter: “Marotta ha chiamato Massimiliano Allegri”. Parte un nuovo progetto?

Un’incredibile indiscrezione di mercato sta scuotendo la Serie A e il panorama calcistico italiano.

Al centro della vicenda la squadra – probabilmente – attualmente più forte del nostro campionato: l’Inter. Secondo alcune voci particolarmente insistenti, infatti, Giuseppe Marotta – attuale presidente del club nerazzurro – si starebbe muovendo per il futuro della panchina della squadra milanese.

Da giorni, infatti, si fa largo la notizia che Marotta avrebbe chiamato Massimiliano Allegri. Si tratterebbe di un colpo di scena clamoroso, in quanto si parla dell’ex allenatore della Juve. Ma vediamo di che cosa si tratta e chi parla di questo incredibile scenario.

L’idea di Marotta

Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese su Sportitalia, Beppe Marotta avrebbe già contattato Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. L’ex allenatore della Juventus – attualmente senza squadra – sarebbe il profilo ideale per guidare l’Inter, ma solo nel caso in cui Inzaghi dovesse abbandonare Milano per approdare in un campionato estero, come la Premier League.

Da mesi si parla infatti dell’insistente interesse di alcuni club inglesi per il tecnico piacentino. La dirigenza interista si starebbe quindi muovendo con largo anticipo per capire quale potrebbe essere il futuro sulla panchina nerazzurra.

Un clamoroso ritorno in panchina?

Quella di Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Inter rappresenta un’ipotesi clamorosa che ha già attirato grandissima attenzione da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori. Nonostante il suo passato bianconero, infatti, l’allenatore potrebbe essere comunque la scelta ideale per il gioco nerazzurro. Questo grazie alla sua capacità di flessibilità tattica che lo ha sempre contraddistinto.

Il tecnico livornese riuscirebbe a gestire con facilità il 3-5-2 che utilizza l’Inter in questi anni, garantendo continuità ad una squadra competitiva, sia in Italia che in Europa. Allegri sarebbe infatti la scelta migliore per quanto riguarda la valorizzazione dell’attuale rosa, riuscendo inoltre a portare maggiore solidità e pragmatismo alla squadra. Ad ogni modo, la notizia rivelata da Albanese dimostra come l’Inter sia comunque molto attenta al proprio futuro e che Marotta, in ogni caso, non si lascerà cogliere impreparato.