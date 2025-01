Senza quei due perdo un altro derby: Inzaghi è disperato | Fuori altri titolari

Il mister nerazzurro terrorizzato dagli infortuni. Senza i due elementi fondamentali, Inzaghi ha paura di perdere il derby.

La stagione dell’Inter è ormai nella sua fase cruciale. Domenica prossima, 2 febbraio, ci sarà infatti la fondamentale sfida nel Derby contro il Milan.

Simone Inzaghi però deve fare i conti con il problema degli infortuni, unico vero spauracchio di questa Inter che sembra indomabile. Dopo un avvio di stagione segnato da prestazioni non straordinariamente positive, il tecnico ora può sorridere per i risultati in campo. Un po’ meno però se si tratta di guardare in infermeria.

Inzaghi deve infatti gestire un’emergenza niente male a centrocampo. Due pilastri fondamentali potrebbero infatti non essere disponibili per l’importante sfida nel Derby. Vediamo di chi si tratta.

Difficoltà in vista del Derby

Il primo giocatore di cui Inzaghi potrebbe dover fare a meno nei prossimi giorni è Nicolò Barella. Il centrocampista ex Cagliari è diventato un elemento fondamentale per la squadra. Tuttavia, contro il Lecce ha fatto tremare non poco il tecnico nerazzurro. Le immagini del centrocampista dolorante hanno fatto preoccupare i tifosi, che ora si chiedono come stia.

Le prime valutazioni condotte dallo staff medico sembrano poter escludere lesioni gravi. Tuttavia saranno necessari ulteriori approfondimenti per capire l’entità del danno. Inzaghi spera comunque di poterlo recuperare in vista del derby, in modo da schierarlo contro il Milan.

Un altro infortunio in casa Inter

Le notizie si fanno più preoccupanti per quanto riguarda, invece, la situazione di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è fermo ai box ormai da inizio gennaio per via di un infortunio al soleo della gamba destra e non ha ancora recuperato pienamente. Purtroppo per Inzaghi le speranze di vederlo giocare in campo contro il Milan sono bassissime.

Il tecnico nerazzurro potrebbe sperare di rivederlo in panchina e, magari, farlo entrare a match in corso. Tuttavia, la priorità sembra essere quella di aspettare il recupero totale da parte del regista turco. Calhanoglu è infatti una pedina fondamentale per l’Inter di Inzaghi e per questo non si cercherà di accelerare inutilmente i tempi, correndo il rischio di allungarne la degenza.