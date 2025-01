Abbonati su tutte le furie: dopo l’ultima offerta per il calcio in tv | “Presi in giro, imbarazzanti”

In seguito all’ultima promozione per il calcio in tv i clienti sono impazziti: è guerra tra gli abbonati ed il servizio di streaming

Per seguire la propria squadra del cuore si è disposti a tutto. Anche a prendersi in carico vari abbonamenti mensili su diverse piattaforme per non perdersi nessuna partita giocata e poterle guardare ovunque ed in qualunque occasione.

Di fatti per non mancare nemmeno ad un appuntamento, ad oggi, in Italia, bisogna averne ben 5: DAZN, Sky, Timvision, NOW, Prime Video. Tanti enti in base all’esclusività e al giorno della settimana in cui viene trasmesso quell’evento.

Cambia anche il piano che si vuole scegliere. C’è quello standard, che consente di guardare il contenuto in live ed in contemporanea ma con la stessa rete, con 2 o 3 dispositivi a seconda del servizio utilizzato, ed il plus con la possibilità di visionare lo stesso contenuto su reti differenti.

Una situazione di cui i tifosi sono stanchi. Troppi canoni, quote elevate e continue variazioni di prezzo, con molti che inneggiano al desiderio di ritornare all’epoca di Tele+, dove con pochi euro ci si poteva abbonare unicamente alla propria squadra e assistere a tutte le competizioni.

Contro Dazn

Tra tutte, chi sta creando più problemi è Dazn, difatti da quando è approdato nel mondo del calcio italiano, non ha ottenuto un enorme successo. Molti clienti si lamentano quotidianamente di uno scarso servizio di streaming, abbinato ad un continuo aumento della tariffa mensile.

Data la perdita di utenza, per cercare di rientrare nelle grazie dei propri acquirenti sta lanciando offerte speciali in questa stagione 2024/2025. Ha iniziata con la trasmissione gratuita di Milan-Juventus e di altri big match, per poi presentare per l’inizio del nuovo anno una nuova promozione, che però piuttosto che riavvicinare i tifosi non ha fatto altro che farli infuriare.

Una presa in giro

Per chi non è ancora abbonato ha annunciato che dal 20 al 26 Gennaio potrà farlo a soli 9.99 euro al mese per 7 mesi senza vincoli contrattuali, a dispetto dei classici 44.99 euro. In totale darebbe l’opportunità di risparmiare circa 245 euro e di disdire gratuitamente l’abbonamento entro la data pattuita, prima che ritorni al canone iniziale.

bravi, voi si che sapete come prendere in giro i vostri clienti, siete imbarazzanti!!! — Juventino a Milano (@MilanoJuventina) January 21, 2025

Idealmente una buona mossa di marketing che però si è rivelata fatale. Gli utenti si lamentano del fatto che chi aveva già sottoscritto il piano ad inizio anno, con un importante aumento rispetto al precedente, non potrà sfruttare l’offerta e dovrà continuare a pagare una cifra così elevata. Tra Dazn ed i tifosi si è creata una frattura ancor più profonda e potrebbe non esseci più la possibilità di risanarla.