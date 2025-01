Mandato in prestito, adesso sarebbe titolare e “gratis” | l’Inter fa di tutto per riaverlo alla Pinetina | Offerta fuori mercato

Calciomercato Inter, mandato in prestito in un altro club, adesso sarebbe titolare ed addirittura “gratis”

Il rischio è che possa diventare uno dei più grandi rimpianti di sempre. Questo è quello che starà sicuramente pensando Beppe Marotta. Il numero uno nerazzurro sta facendo il possibile per poterlo riavere, quanto prima, nella rosa campione d’Italia.

Anche perché le sue prestazioni non passano affatto inosservate. Non solo agli occhi dei nerazzurri, ma anche a quelli di altri club che stanno seriamente pensando a lui per la prossima stagione.

Attualmente è stato mandato in prestito per fare le cosiddette “ossa”. Adesso, però, potrebbe servire davvero come il pane. Oltre alla titolarità arriverebbe addirittura gratis.

Marotta proverò a convincere il calciatore ad accettare l’offerta. L’ultima parola, però, spetterà proprio al calciatore che dovrà valutare seriamente cosa fare del suo futuro.

Calciomercato Inter, il rischio è quello di perderlo: Marotta studia un piano

Tutti pazzi per Filip Stankovic. Soprattutto a Venezia dove la squadra allenata da Eusebio Di Francesco non se la sta passando molto bene. I lagunari, infatti, sono in piena zona retrocessione e dovranno compiere un vero e proprio miracolo per agguantare la salvezza. Nelle prime partite della stagione il tecnico si era affidato all’estremo difensore della promozione in Serie A, Jesse Joronen. Dopo qualche errore di troppo, da parte del finlandese, la scelta è ricaduta proprio sul figlio d’arte.

Completamente diverso dal padre (quest’ultimo trequartista), il classe 2002 è alla sua prima stagione in Serie A come titolare. Il suo cartellino, come riportato in precedenza, è dell’Inter che lo ha mandato in prestito. Nonostante non sia mai riuscito a mantenere la porta inviolata, il portiere è uno dei migliori della sua squadra ed anche dei suoi colleghi in campionato. Ora l’Inter sta studiando un modo per riportarlo a casa quanto prima.

Calciomercato Inter, rimpianto nerazzurro: in prestito sta facendo faville

Anche se, allo stesso tempo, l’Inter dovrebbe “tifare” in una retrocessione del Venezia. Ovvero? La società veneta lo ha accolto sì in prestito, ma con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro. Riscatto che diventa obbligatorio nel caso del raggiungimento della salvezza. Non solo: l’Inter, sul suo cartellino, ha il 50% sulla futura rivendita. A questo punto il rischio che possa diventare uno dei più grandi rimpianti dell’Inter è molto alto.

Anche perché l’Inter, in questo periodo , sta seriamente pensando a chi potrà prendere il posto di Yann Sommer. Il classe ’88, ad un certo punto della sua carriera calcistica, si farà da parte. Il nome principale per sostituirlo porta a quello di Gianluigi Donnarumma che, nel 2026, può arrivare addirittura gratis per via della scadenza del contratto con il PSG. Altrimenti c’è proprio la pista Stankovic, ma tutto dipenderà dal Venezia e dal calciatore che vuole essere titolare nella rosa nerazzurra. Nel caso in cui dovesse ritornare alla base.