“Fatevi una vita”: Guardiola lite con i tifosi dopo la partita | E’ impazzito per un autografo

Non è proprio il migliore dei periodi per Pep Guardiola. Ennesimo problema: aspro litigio con i tifosi del Manchester City

Fare l’allenatore non è per nulla semplice, anzi, probabilmente è il ruolo più complicato da rivestire all’interno di una società. Mentre tutti hanno un proprio compito da svolgere ben definito, chi è seduto sulla panchina è un tuttofare.

La sua professione non ha orari, non concede tempo libero ma è interminabile. È così tanto il lavoro da svolgere che la mente non riesce mai a riposare, vagando tra i pensieri h24, 7 giorni su 7, senza mai riuscire a frenare.

Deve essere onnipresente. Ha il dovere di seguire i calciatori in ogni allenamento, di schierarli e seguirli in campo durante le partite, di programmare il futuro del club. Enormi responsabilità, alle quali non tutti sono in grado di sottostare.

Si ha ancor più difficoltà nel gestire il tutto ed ancor più pressione se ti chiami Pep Guardiola. Portare questo nome significa essere uno dei migliori allenatori al mondo, così bravo da esser già entrato nell’Olimpo dei migliori della storia del calcio a carriera in corso.

Periodo difficile

Lo spagnolo sta vivendo uno dei periodi più complicati da quando ha iniziato ad allenare. Dopo anni di dominio tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City è la prima stagione non al top che sta vivendo, tanto da essere sesto in Premier League.

È fisiologico un calo del genere, ancor di più se si è coinvolti in un enorme polverone. Tra la delicata situazione in cui si trovano i Citizens e la sua sfera personale che lo vede in fase di separazione con la moglie dopo 30 anni di relazione, sarebbe ostico per chiunque essere in grado di gestire il tutto senza passi falsi.

Litigio con i tifosi

In questa ardua fase si è reso protagonista anche extra campo, soprattutto con alcuni tifosi. Prima, ad inizio Dicembre con uno scontro verbale con un tifoso del Liverpool mentre si recava in Hotel, poi, dopo la roboante vittoria per 8-0 contro il Salford City, con una discussione con degli adolescenti. Il video è andato virale su tutte le piattaforme social:

Pep Guardiola having a pop at autograph hunters. 😂😂 He’s absolutely spot on by the way. 👏 pic.twitter.com/MKgekEfiIQ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 12, 2025

Quando ha lasciato lo stadio è stato accerchiato da questo gruppo di falsi tifosi, travestiti con i colori del club blu di Manchester. Sono persone che li indossano a seconda dell’occasione per ottenere autografi su maglie o altri gadget, per poi successivamente rivenderli ad una cifra elevata online. Adirato per la situazione, Guardiola ha avvertito: “Non tornate più. Non firmerò per voi di nuovo. Conosco i vostri volti.” Ha continuato dicendo: “Andate a studiare, preparatevi. Siete giovani; non sprecate il vostro tempo qui. Volete vivere la vostra vita facendo questo? Volete passare il resto delle vostre vite facendo questo?”. Ha poi chiesto quali fossero i loro sogni e li ha incoraggiati ad inseguirli, dandogli una notevole lezione di vita.