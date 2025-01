“Era un vero interista”: società sotto choc, morte improvvisa per il nerazzurro. Comunicato poco fa

Arriva la triste notizia che nessuno voleva conoscere. La morte improvvisa del nerazzurro sconvolge la comunità interista.

Un fulmine a ciel sereno è quello che ha colpito nel cuore moltissimi tifosi dell’Inter e della società milanese.

La notizia, arrivata nella prima mattinata, ha infatti lasciato la comunità nerazzurra in uno stato di incredulità e dolore. Si tratta della scomparsa di un uomo che, oltre ad aver lasciato un segno indelebile con la sua professionalità, era conosciuto anche per il suo legame viscerale con l’Inter.

La società nerazzurra lo ha infatti ricordato con un toccante comunicato, in cui si afferma che “Era un vero interista“. Ecco di chi stiamo parlando e quali sono stati i messaggi di cordoglio.

Addio ad un grande interista

Si è spento all’età di 82 anni Oliviero Toscani, uno dei fotografi più iconici e rivoluzionari della nostra epoca. L’uomo era ricoverato presso l’ospedale di Cecina, dove le sue condizioni di salute, che si erano aggravate negli ultimi giorni a causa dell’amiloidosi, lo hanno portato al decesso.

Toscani, oltre ad essere un vero e proprio artista che è stato in grado di trasformare la fotografia in un vero strumento di riflessione e provocazione, si è distinto anche per via del suo grande e convinto tifo per l’Inter. Una passione, quella per il calcio e per la società nerazzurra, che lo aveva addirittura portato a collaborare con il club di Milano, realizzando degli scatti iconici e indimenticabili, come ad esempio quelli per il Centenario nerazzurro.

Il ricordo del club

Proprio per questo, la società milanese ha deciso di rendere omaggio al grande fotografo Oliviero Toscani. L’Inter ha infatti pubblicato un post commovente sui propri canali social, celebrando la sua grandezza artistica e la sua fede interista. Nel post pubblicato su X si legge: “È stato un grandissimo interista: non una scelta, ma una filosofia”.

Il post dell’Inter continua poi dicendo “Ha tifato con passione e profondità, lasciando un segno indelebile nella nostra storia”. Toscani amava l’Inter come squadra, ma anche come una vera compagna di vita. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo nel mondo dell’arte e della fotografia, ma anche nello sport.