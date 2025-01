Inter, lascia il campo: “Me l’ha detto…” | Addio ai soldi e al calcio, si ritira in Chiesa

Dopo l’addio dal calcio è diventato un sacerdote, ecco la sua nuova vita lontana dal denaro e dall’agiatezza e dedita agli altri



Ci sono giocatori che lasciano il segno per le loro prestazioni, altre per altri dettagli che restano nella memoria dei tifosi. La Nigeria riesce a vincere la medaglia d’Oro alle Olimpiadi nel 1996 e uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata della Nazionale africana si trasferirà da lì a poco in Italia, con dei curiosi codini colorati e molto timore che incuteva nei confronti degli avversari, anche per l’estrema aggressività e per gli interventi al limite del regolamento.

L’Inter decide di prelevarlo dall’Auxerre, club francese in grado di vincere, anche grazie a lui, una storica Ligue 1. La prima annata in nerazzurro è molto positiva, con la vittoria in Coppa Uefa e uno Scudetto sfiorato, con un posto da titolare al centro della difesa.

Dopo l’esonero di Gigi Simoni nel novembre ’98 la titolarità inizia ad essere messa in discussione, ma nonostante ciò conclude la stagione con 24 presenze tra campionato e Champions League.

L’approdo di Lippi porta a dei dissidi e al successivo trasferimento dai cugini del Milan, tra le proteste della curva interista. Il suo impiego con la nuova maglia sarà ridotto, con Costacurta e Maldini che impediscono lui di trovare spazio. Dopo soli sei mesi lascia Milano e inizia a girovagare per il Mondo, dall’Inghilterra alla Germania, da Belgrado all’Iran.

Aggressivo sul terreno di gioco, meditativo e fedele convinto fuori

Nonostante in campo si fosse fatto riconoscere per l’estrema cattiveria, ha sempre dichiarato di vivere la propria fede in modo intenso. Capitan Zanetti raccontò di essere stato costretto a pregare per ore prima di sedersi a tavola a una cena a casa sua.

Con Lippi ha avuto dei diverbi anche in tal senso, con aneddoti divertenti che testimoniano, però, un rapporto inconciliabile tra il mister toscano e il difensore.

Cosa fa oggi l’ex giocatore dell’Inter

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, Taribo West ha deciso di autoproclamarsi pastore pentecostale, fondendo nella periferia di Milano la congregazione denominata Rifugio nella tempesta.

L’impegno nel sociale è visibile anche nella sua Nigeria, dove ha dato vita alla Taribo West Foundation, un’associazione benfica per aiutare i bambini, e dove ha fondato una scuola calcio insieme all’amico ed ex milanista George Weah.