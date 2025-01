Punizione pre-campionato: non succedeva da Trapattoni | Rossoneri rinchiusi in stanza

Il Milan deve risalire in classifica, la dirigenza costringe la squadra a un provvedimento che ha il fine di migliorare la concentrazione prima delle partite

La parentesi di mister Conceicao alla guida del Milan è iniziata nel migliore dei modi, con due vittorie in rimonta contro Juventus e Inter. Un trofeo di nuovo alzato, in Arabia, per i rossoneri che affronteranno di nuovo i cugini domenica 2 febbraio ma nelle tre settimane precedenti dovranno conquistare un filotto di risultati positivi per migliorare l’attuale ottavo posto in classifica.

E il calendario, seppur serrato, sembra dare una mano al Diavolo. Dopo il Cagliari arriverà la trasferta di Como e il match casalingo contro il Parma. Obbligatoria la posta piena contro tre compagini in lotta per evitare la retrocessione e nettamente inferiori sotto il profilo tecnico.

Nel mezzo anche la trasferta di Torino con i bianconeri di Thiago Motta che cercheranno di vendicarsi della recente sconfitta. Una sfida che si è conclusa a reti inviolate e con molti sbadigli nel girone d’andata ma con un nuovo allenatore le trame di gioco potrebbero essere più ficcanti.

E ancora il Milan è chiamato a centrare il pass diretto agli ottavi di finale di Champions League, dopo quattro vittorie di fila. Per evitare i playoff i rossoneri sono chiamati a battere l’ostico Girona in casa e a vincere a Zagabria contro la Dinamo di mister Fabio Cannavaro.

Un mese fondamentale per le ambizioni del Milan

Un gennaio che è iniziato con il piede giusto ma che deve proseguire nello stesso modo per non perdere ancora terreno in campionato e non vanificare la rimonta compiuta in Champions.

Il recupero di Theo Hernandez e di Rafael Leao, il reintegro di Tomori e la nuova posizione trovata a Reijnders fanno ben sperare. Il mercato potrebbe aumentare l’ottimismo a livello ambientale.

Conceicao usa il pugno di ferro, così il Milan può affrontare con la dovuta concentrazione le prossime partite

Ma intanto, secondo quanto riferisce Sky Sport, il Milan tornerà in ritiro a Milanello alla vigilia delle partite ufficiali. La squadra rossonera dormirà infatti nel Centro Sportivo rossonero la notte prima della gara, una novità decisa da Sergio Conceiçao.

Un fatto insolito che non capitava da tempo in casa Milan ma la dirigenza ha dato carta bianca al nuovo mister che ha intenzione di aprire un ciclo sulla falsariga di Pioli.