Li cambio tutti tranne il portiere: dopo l’Arabia Marotta cambia la squadra | Addio a 6 titolari

Il Presidente dell’Inter è deciso a fare modifiche importanti nell’organico. Dopo la sconfitta in Arabia sarebbe pronto a dire addio a 6 titolari.

Non è stata una sconfitta che si digerisce facilmente quella in Arabia Saudita nella notte della finale di Supercoppa italiana. I Nerazzurri hanno perso contro un Milan in gran spolvero, dopo aver condotto la partita per gran parte della gara.

Un 2 a 0, diventato poi 2-3 che ha lasciato con un grande amaro in bocca moltissimi tifosi interisti, ma non solo. Gli stessi dirigenti e l’allenatore Simone Inzaghi non possono di certo dirsi soddisfatti.

Ecco perché dai piani alti del club milanese sembra potersi muovere qualcosa. Si moltiplicano infatti le voci e le indiscrezioni che vedrebbero il Presidente Marotta deciso a fare dei cambiamenti importanti. L’ex Ds nerazzurro sarebbe infatti tentato di dire addio a 6 titolari e a cambiare la squadra di molto. Vediamo che cosa succede.

Le idee di Marotta

Il momento dell’Inter è sicuramente tra i più decisivi della stagione. La sconfitta in Supercoppa non ha portato a Milano, sponda nerazzurra, il primo trofeo della stagione. Questo potrebbe portare la dirigenza, in particolare Marotta, a ipotizzare dei cambiamenti in ottica organico, approfittando del mercato di riparazione appena aperto.

Ma le scelte importanti potrebbero arrivare piuttosto in estate, con Marotta quasi convinto a dare vita ad una vera rivoluzione. Sono 6 i nomi che potrebbero essere interessati da un possibile trasferimento. Il primo è quello di De Vrij, il quale sta tornando a giocare, ma soprattutto per via dell’infortunio di Acerbi. In uscita anche Correa e Arnautovic (quest’ultimo sempre più vicino al Toro e potrebbe lasciare già a gennaio).

Gli uomini in uscita dall’Inter

Un altro nome che potrebbe essere nella lista di Marotta dei giocatori da cedere (almeno in maniera temporanea) è quello di Palacios. Arrivato in estate tra le grandi aspettative, non ha ancora raccolto minuti con la maglia della prima squadra. Per lui si avvicina un possibile prestito per farlo giocare e crescere.

In uscita anche Asslani e Buchanan. Entrambi non hanno trovato grande spazio nella rosa di Inzaghi e potrebbero partire. L’ultimo sarebbe Frattesi: il giocatore vuole essere un titolare, ma Barella per ora sembra inamovibile.