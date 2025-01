Tragedia in serie A, torna a casa dopo la vittoria: “E’ senza vita sul letto” | Scoperto dalla figlia

L’entusiasmo dei 3 punti è stato totalmente spazzato via dalla terribile vicenda: notizia shock arrivata dall’Italia

È giunta una notizia terribile, che è stata recentmeente pubblicata su tutte le testate giornalistiche ed ha fatta il giro del web. È una di quelle comunicazioni strazianti, dinanzi a cui si rimane così impietriti e provati da non essere in grado di reagire.

È un dolore incolmabile, così forte che non svanirà mai e che neanche il tempo potrà guarire. Una sensazione che sarà impossibile da dimenticare e che rimarrà impressa nella sua mente a vita, per tutta la sua esistenza.

Proprio com’è capitato all’ex attaccante, oggi allenatore, che ha perso un suo pezzo di vita. Tornato a casa, dopo aver disputato la partita, ha ritrovato sua moglie senza vita: un trauma che porta con sè tutt’oggi, al quale non riesce a far fronte.

Ancor più terribile è stata la modalità con cui l’ha scoperto. Non è bastato perdere la persona più cara che avesse ma il tutto è successo dinanzi la propria figlia piccola, che è stata ritrovata al suo ritorno guardare la madre passata a miglior vita.

Vuoto incolmabile

L’accaduto ha avuto luogo precisamente nel 2003. Sono praticamente passati 22 anni da quell’episodio ma è una sofferenza così forte che non riesce a fargli trovare pace, tant’è che continua a parlarne, come ha fatto durante l’intervista al Corriere della Sera di pochi giorni fa.

Parliamo di Cristiano Bucchi, classe 1977 che ha avuto un’ottima carriera tra le file di Serie A e Serie B. Ad oggi è allenatore, al suo 12esimo anno di carriera, senza però una squadra. Ciò che conta che sia riuscito a trovare la forza di andare avanti, solamente grazie a sua figlia, come da lui riportato.

Farsi forza

Ha raccontato che è stata la sua forza più grande:“E allora lei, piccola, diventa il tuo mondo. Per i quattro anni successivi non l’ho lasciata mai da sola. Il calciatore e la figlia insieme in giro per l’Italia con una tata per quando facevo gli allenamenti, per le partite. Ma Emily era sempre con me anche al campo”.

Ha poi spiegato il suo senso di colpa, che tutt’ora rimane cocente:“Mi sono chiesto se invece di giocare a calcio fossi stato lì, se avessi potuto far qualcosa. Il senso di colpa iniziale è inevitabile. Valentina ebbe un infarto fulminante, non si sarebbe salvata. A Emily siamo stati tutti vicini, le abbiamo raccontato pian piano la verità, lei non ricorda, era troppo piccola”. Fortunatamente sono riusciti a rimettersi in gioco. Emily lavora a Dubai come assistente di volo e Cristian si è innamorato di nuovo, legandosi nel 2009 con Roberta Leto, dalla quale ha avuto Nicolò e Mathias.