Come Brozovic, ma più forte: l’Inter ha scelto a centrocampo | firma in bianco

L’Inter ha scelto il suo prossimo acquisto: dopo anni ha finalmente trovato il sostituto ideale di Marcelo Brozovic

L’Inter di Simone Inzaghi sta cercando di mandare giù l’amarissimo boccone della Supercoppa Italiana. I nerazzurri erano dati come vincitori da tutti i pronostici ma dopo aver battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sono dovuti arrendere al Milan di Sergio Conceição.

Perdere un Derby della Madonnina fa sempre male, perdere una finale ancor di più. Sommare però questi due aspetti ad esserne usciti sconfitti da una situazione di vantaggio di 2-0 è ancor peggio, da una partita che è entrata di diritto nella storia del calcio italiano.

Adesso però non c’è tempo per il Biscione di piangere sul latte versato. Seppur il nuovo anno non è iniziato com’è terminato il precedente, il mister piacentino ha chiesto esplicitamente di rialzare la testa e pensare ai prossimi impegni in programma.

C’è ancora tanto in gioco. C’è da disputare la seconda parte di campionato e provare a vincere nuovamente lo Scudetto, andare fino infondo in Coppa Italia e provare a vincere la Champions League, sfiorata con la sconfitta in finale nel 2023 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Tra campo e mercato

Una società non ottiene risultati unicamente sul campo ma anche grazie al lavoro compiuto al di fuori. In particolare dalla dirigenza, focalizzata in questa sessione di calciomercato invernale nel rinforzare quanto più possibile la rosa per raggiungere gli obiettivi prefissati.

L’Inter sta studiando anche una strategia per il futuro. L’età media della rosa è abbastanza alta, sono molti i calciatori che hanno oramai oltre i 30 anni, motivo per cui Oaktree, la nuova proprietà statunitense, vuole iniziare già da quest’anno a gettare le basi per le stagioni a venire.

Il nuovo Brozovic

Con Hakan Calhanoglu alle prese con molti infortuni muscolari e Kristjan Asllani, il suo sostituto, che non riesce a gestire i ritmi partita allo stesso modo, Giuseppe Marotta sta cercando un nuovo calciatore in quel ruolo. E sembra abbiano trovato il profilo giusto, che per caratteristiche ricorda un calciatore che fu fondamentale per la crescita dell’Inter: Marcelo Brozovic.

Si tratta di Petar Sucic, seguito dai migliori club d’Europa. Il croato, nato però in Bosnia, è cresciuto nella Dinamo Zagabria, società che ha sfornato i migliori mediani al mondo negli ultimi anni ed ha già una discreta esperienza in Europa ed in Nazionale nonostante la giovane età. Fu già vicino ad approdare in Italia la scorsa estate, precisamente al Como, che offrì un totale di 8 milioni di euro ma fu rifiutato per non perdere la possibilità di giocare in Champions League. Il club nerazzurro ha fatto i primi passi ed è seriamente intenzionato ad aggregarlo alla propria squadra convinti del suo enorme potenziale. La trattativa è iniziata e nel caso andasse a buon fine, avrà permesso all’Inter di aver trovato il degno sostituto di Epic Brozo.