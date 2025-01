Cessione fatta a centrocampo: Firma in Arabia Saudita | Ok anche di Inzaghi

Simone Inzaghi sposa l’idea della dirigenza, l’Inter cede il proprio centrocampista, l’ultima gara con i nerazzurri è stata in Supercoppa

L’Inter si appresta ad affrontare il Milan nella finale di Supercoppa Italiana, cercando di bissare il successo dello scorso anno. Un derby che sa di rivincita per Inzaghi dato che i rossoneri hanno avuto la meglio nell’ultima sfida di campionato. La prestazione contro l’Atalanta è stata di alto livello e fa ben sperare per la seconda parte della stagione.

I nerazzurri cercheranno di confermarsi campioni d’Italia, pur dovendo fare i conti con una concorrenza agguerrita come testimonia l’attuale classifica. La rosa a disposizione di mister Simone Inzaghi è completa in ogni reparto, con seconde linee degne dei titolari ma le insidie sono sempre dietro l’angolo.

Il mercato di riparazione è entrato nel vivo e la dirigenza sta valutando l’ipotesi di lasciar partire un giocatore che ha chiesto maggiore spazio. Il contributo da subentrato è sempre stato rilevante e la sua assenza potrebbe pesare in alcune partite.

Il centrocampo dell’Inter è tra i più completi d’Europa e Inzaghi fa fatica a garantire il giusto minutaggio a un talento che è invece centrale nel progetto tecnico della Nazionale italiana.

Ancora in panchina, chiesta la cessione, l’Inter ci sta pensando

Solo 9′ concessi da Inzaghi nella semifinale di Supercoppa a Davide Frattesi, partito per l’ennesima volta dalla panchina contro l’Atalanta nella sfida di Riyad, con il risultato già blindato dalla doppietta di Dumfries.

Il giocatore si aspettava una considerazione diversa da Inzaghi dopo una prima stagione di apprendistato in un grande club come l’Inter, dove comunque aveva lasciato la sua impronta segnando gol decisivi, e non ci sta a stare dietro a Barella nelle gerarchie.

Una cifra cospicua accontenta Marotta, parte solo a queste condizioni

Già in estate l’agente aveva chiesto garanzie alla società di Viale della Liberazione. Frattesi, invece, avrebbe aperto all’ipotesi di una cessione ma l’Inter vorrebbe trattenerlo almeno fino al termine di questa stagione.

Il 25enne centrocampista non ha mai fatto mistero un giorno di ritornare alla Roma e il club giallorosso è tornato alla carica per ripotarlo nella Capitale. Marotta è disposto a lasciarlo partire solo di fronte a un’offerta vicina ai 40 milioni e non ha intenzione di valutare uno scambio con Lorenzo Pellegrini, preferendo dei profili più giovani, in linea con le nuove direttive di Oaktree.