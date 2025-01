Trezeguet distrugge l’Inter: “Scudetto non vale niente” | Tifosi su tutte le furie

Trezeguet torna a parlare del campionato del 2006 e dell’assegnazione dello Scudetto all’Inter, le parole dell’ex attaccante della Juventus fanno infuriare i tifosi

David Trezeguet ha giocato dieci anni alla Juventus, mettendo a segno 138 reti. Ha deciso di non abbandonare la squadra nemmeno dopo la retrocessione in serie B ed essere arrivato in finale dei Mondiali con la Francia. Una dimostrazione d’attaccamento alla maglia che non è mai stata dimenticata dai tifosi bianconeri che hanno sempre sostenuto il proprio centravanti.

Con Alex Del Piero ha formato una coppia di centravanti complementare e di grande talento. Il fiuto del goal non mancava alla punta che era in grado di rendersi pericoloso in ogni momento e modo. Un attaccante completo che ha regalato tante gioie al club.

Nelle ultime ore è stato intervistato da Fanpage. A lui è stato chiesto un pensiero sull’andamento stagionale della Juventus, ancora imbattuta in campionato ma distante dalla vetta nove lunghezze.

Questo il suo commento: “La Juve storicamente ha sempre avuto l’idea che i conti si fanno alla fine. La verità, secondo le statistiche, è che la vera Juve non si sia ancora vista. In campionato deve migliorare, in Coppa Italia è passata e in Champions bisogna fare punti nelle ultime due partite”.

Il momento della Juventus secondo l’ex punta

La mentalità della società è chiara: “Degli infortuni, dei giocatori che si adattano, dei loro problemi personali, non gliene frega niente a nessuno. Alla Juve sei in una società che conta solo vincere, al pubblico juventino altro non interessa“.

Nel girone di ritorno la Juventus è chiamata a migliorare il proprio rendimento, con il mercato che potrebbe favorire il compito di mister Thiago Motta.

L’Inter e la polemica sullo Scudetto del 2006 che non ha fine

L’Inter ha esposto in sede la coppa dello Scudetto 2006 tolto alla Juve in seguito ai fatti di Calciopoli e Trezeguet dice la sua su quell’assegnazione: “Lo sappiamo tutti, anche il pubblico interista: il campionato del 2006 è stato vinto sul campo dalla Juve con una dimostrazione di forza superiore all’Inter. Le partite venivano giocate e quella Juve aveva una squadra mostruosa superiore anche alle varie Real, Barcellona e Bayern che quell’anno andavano forte”.

Una dichiarazione netta la sua: “Questo Scudetto che mostra l’Inter oggi è un qualcosa di folcloristico. Credo che tanti giocatori dell’Inter sapessero che la Juventus fosse superiore e meritasse di vincere quel campionato. Tutto il resto è solo folclore“.