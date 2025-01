Rotto per la finale: Inzaghi lo rimanda a Milano | Out tutto gennaio

Supercoppa Italiana, pessime notizie per mister Inzaghi: non può fare altro che rimandarlo a Milano, per gennaio è out

La finalissima di lunedì 6 gennaio è stata conquistata per l’Inter. I ragazzi di Simone Inzaghi, nella prima semifinale contro l’Atalanta, hanno dominato dal primo all’ultimo minuto staccando il pass per la finale a Riad.

Un risultato importante quello ottenuto dai campioni d’Italia che vogliono mettere in bacheca un altro trofeo importante della loro storia. Il manager piacentino è contento, ma fino ad un certo punto.

Ed il motivo è fin troppo serio: per il match di lunedì non potrà contare su un elemento chiave della sua rosa. Tanto è vero che il tecnico lo ha rispedito, in quel di Milano, direttamente dall’Arabia Saudita.

La preoccupazione, però, è anche per un altro motivo: il rischio che possa stare fuori dai giochi per tutto il mese di gennaio è molto alto. Una pessima notizia non solo per l’ambiente nerazzurro, ma anche per tutti coloro che hanno puntato su di lui al Fantacalcio.

Inter, Inzaghi non potrà contare su di lui per la finale: out per tutto gennaio

L’Inter sorride ed approda alla finale, anche se non tutti sono contenti. Per il grande appuntamento di lunedì sera dovrebbe mancare uno degli uomini simbolo della “Benamata”: stiamo parlando di Marcus Thuram. Il figlio d’arte è stato sostituito, tra il primo ed il secondo tempo, per un problema fisico. Una notizia ha allarmato i tifosi nerazzurri e non solo. All’Al-Awwal Park Stadium, impianto sportivo di Riad, poco prima dell’inizio del secondo tempo mister Inzaghi aveva optato per un cambio: Taremi al posto di Thuram.

Tutti sono rimasti sorpresi visto che un cambio del genere non è mai avvenuto, se non a pochi minuti al termine di un incontro. Il francese, però, non ha voluto lasciare soli i suoi compagni di squadra e con il suo tifo li ha spinti verso la conquista della finale. Subito, sui social network, sono scattate le indagini da parte dei tifosi che hanno voluto raccogliere quante più informazioni sull’infortunio fisico che ha colpito il loro attaccante principe.

Inter, Inzaghi incrocia le dita: difficile averlo per la finale

Secondo le ultime notizie che arrivano da Riad il problema che ha colpito il numero 9 nerazzurro non sembra essere particolarmente così grave. Anche se questo non cancella il fatto che continua a restare in dubbio la sua presenza per la finale. Per Thuram si tratta di un leggero affaticamento all’adduttore sinistro.

Un problema per Inzaghi che non ha voluto rischiare, tanto da inserire il nazionale iraniano. Delle sue condizioni ne ha parlato anche Inzaghi, subito dopo il match, nel corso di una intervista che ha rilasciato a ‘SportMediaset’. Queste le sue parole: “Ci sarà per la finale? Non so ancora dirlo. Aveva un problemino, ha detto di aver sentito indurire l’adduttore. Vedremo cosa dirà lo staff“.