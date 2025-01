“Sono stato male” l’allenatore in serie A rivela tutto | Malore prima della partita

L’allenatore confessa tutto, prima della partita ha accusato un malore, la gara ha rischiato di essere sospesa, ecco cosa è successo in serie A

Con le gare di questo fine settimana è andato in cantiere il penultimo turno del girone d’andata di serie A, con il Napoli e l’Atalanta a pari punti in testa alla classifica e con l’Inter virtualmente davanti, in virtù della gara da recuperare a Firenze e in cui si trova in una situazione di vantaggio. Una sfida che è stata interrotta a causa del malore accorso al giocatore dei toscani Edoardo Bove, poi ricoverato d’urgenza in ospedale, con i giocatori e i tifosi in apprensione.

Le due sfide di cartello sono finite in parità. Juventus e Fiorentina si sono date battaglia a Torino, con la Viola che è riuscita ad evitare la sconfitta nei minuti di recupero, impedendo ai bianconeri di restare in scia delle capoliste, con il primo posto distante ancora nove lunghezze.

Milan e Roma hanno segnato una rete a testa e il pari è costato caro a Paulo Fonseca che è stato costretto ad abbandonare la guida dei rossoneri dato che la società ha deciso di esonerarlo, affidando lo spogliatoio all’ex Porto Conceicao.

Un altro pari è quello che è andato in scena tra due squadre che hanno iniziato molto bene il campionato per poi avere un periodo di flessione e attestarsi adesso a metà classifica, abbastanza lontane dalla zona retrocessione ma con la necessità di un girone di ritorno di buon livello per non rischiare di venire risucchiate nei bassifondi della graduatoria.

Un pareggio che accontenta entrambe le squadre

La sfida ha visto di fronte Udinese e Torino, con i friulani che si sono portati sul doppio vantaggio per poi essere riacciuffati nella ripresa dai granata, protagonisti di una reazione d’orgoglio.

Kosta Runjaic ha commentato il match con queste parole: “Abbiamo trovato due gol da calcio da fermo, poi lo abbiamo preso noi, dovevamo fare meglio in quella situazione, però possiamo essere soddisfatti di quanto fatto nel 2024, la strada è quella giusta”.

Prima del fischio d’inizio ha accusato un malore

Il tecnico ha spiegato di avere avuto un problema di salute: “Sto meglio rispetto al prepartita anche se non mi sento ancora al top. Ho avuto dei crampi allo stomaco e faticavo a stare in piedi, sono dovuto rimanere negli spogliatoi”.

Ha voluto, però, essere vicino ai propri giocatori: “Ci tenevo però ad andare in panchina, sono rimasto qui prendendo tutti i medicinali possibili per riuscire a stare nella ripresa in prima linea con la squadra. I ragazzi in campo cercano di dare tutto”.