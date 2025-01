Mourinho se lo porta in Turchia: Ranieri lo caccia da Trigoria | Ha svuotato l’armadietto

José Mourinho decide di portarlo in Turchia, mister Ranieri lo caccia da Trigoria: il calciatore svuota l’armadietto

Nonostante l’esonero si sia verificato da quasi un anno José Mourinho non ha affatto dimenticato la Roma. Anche se, in questa occasione, ha deciso di compiere uno sgarro non indifferente sia alla società che ai suoi stessi ex tifosi.

In che modo? Ovviamente in vista della prossima sessione invernale del calciomercato dopo che ha messo nel mirino il calciatore per rinforzare un importante reparto. Lo vuole a tutti i costi, ed a quanto pare ci sta per riuscire.

La notizia, infatti, sta circolando già da diversi giorni nel centro sportivo di Trigoria. Tanto è vero che mister Ranieri è sempre più convinto di non poter fare nulla e nemmeno di poter far cambiare idea all’atleta.

Lo stesso che è pronto a fare sia le valigie che a svuotare l’armadietto. La sua nuova avventura, a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, sarà in Turchia con la maglia del Fenerbahce.

Roma, Mourinho lo porta al Fenerbahce: se ne va dopo pochi mesi

Arrivato nel mese di settembre, dalla lista degli svincolati, Mario Hermoso non è riuscito a dare quel tocco di qualità nel reparto difensivo. L’ex Atletico Madrid, quando è sceso in campo, ha deluso le aspettative. Ed ora, dopo pochi mesi dal suo arrivo nella Capitale, è pronto ad affrontare delle nuovi sfide che lo attendono in terra turca. Con la maglia gialloblù del Fenerbahce. Il classe ’95 è ad un passo dal trasferimento, a titolo definitivo, nel team allenato dallo ‘Special One’.

Proprio Mourinho lo ha inserito nella lista dei desideri dopo che, proprio in difesa, il team ha subito due gravi infortuni (prima Becao e poi quello di Oosterwolde) che hanno complicato non poco i piani del tecnico. Adesso lo spagnolo sta aspettando l’inizio del mercato per poter ufficializzare il suo passaggio nella sua nuova squadra. Questo è quello che fa sapere il sito “Gazzetta.it“.

Roma pronto a perderlo, a gennaio va via: ha deluso le aspettative

Di certo la Roma non si strapperà i capelli, ma un po’ di delusione in quello che avrebbe potuto dare con la casacca giallorossa c’è eccome. Allo stesso tempo, però, la dirigenza non vuole affatto perdere altro tempo visto che ha trovato il possibile sostituto di Hermoso.

Si tratta di Mika Marmol, 23 anni, attualmente in forza agli spagnoli del Las Palmas. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Il classe 2001 ha una clausola dal valore di 10 milioni di euro. La Roma ne vuole offrire 7, ma il club non indietreggia di un centimetro.