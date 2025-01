Conte lo manda via: il capitano ha rescisso il contratto | Spogliatoio sotto choc

Antonio Conte non ha avuto alcun dubbio, lo ha mandato via dal Napoli: il calciatore ha rescisso il contratto

Una lunga storia d’amore, quella tra il calciatore ed il Napoli, molto probabilmente finita nel peggiore dei modi. Sia da una parte che dall’altra. Il tutto è avvenuto per una rescissione consensuale, a pochi giorni dall’inizio del calciomercato invernale di gennaio.

Mister Antonio Conte non ha voluto sentire altre ragioni visto che, sin dal primo momento, è stato molto chiaro sia con l’atleta che con il suo agente: il giocatore non sarebbe rientrato, in alcun modo, nel suo progetto tecnico.

Ed è stato di parola visto che non lo ha mai considerato né nelle partite di campionato e nemmeno quelle (poche) di Coppa Italia in cui avrebbe potuto fare la differenza e dare il proprio contributo (oltre che la sua esperienza).

Una vicenda che si conclude qui, dopo sette anni e mezzo in cui ha vestito la maglia azzurra, dove i tifosi (nonostante tutto) lo ringraziano per aver dato sempre tutto quello che aveva con quella maglia. Adesso, però, è tempo di nuove avventure da affrontare.

Napoli, Conte non ha dubbi: arriva la rescissione del contratto dell’atleta

Senza essere mai sceso in campo in competizioni ufficiali, ma solamente in alcune sgambate estive durante il ritiro, Mario Rui decide di lasciare il Napoli dopo sette anni e mezzo dal suo arrivo dalla Capitale (sponda giallorossa). Il terzino portoghese, poco prima dell’inizio della stagione ufficiale, era stato messo fuori rosa. In estate si è cercato, in ogni modo, di fargli trovare una sistemazione, ma non c’è stato verso visto che ha rifiutato tutte le possibili destinazioni.

Il suo contratto, che lo legava ai partenopei, sarebbe scaduto il 30 giugno 2026. Un accordo che, ovviamente, non è stato rispettato. Adesso il calciatore è libero di trovarsi una nuova squadra, ma questa volta da svincolato. Ad annunciare la separazione la società con un comunicato in cui il club ci ha tenuto a ringraziarlo per tutto quello che ha dato in campo con la maglia azzurra, oltre ad augurargli il meglio per il proseguimento della sua carriera.

Napoli, arriva la rescissione per l’eroe dello scudetto con Spalletti

Mario Rui non potrà mai essere dimenticato, così facilmente, dai tifosi azzurri. Anche perché ha fatto parte della squadra che ha vinto lo scudetto di due stagioni fa quando alla guida c’era l’attuale ct della Nazionale, Luciano Spalletti. Il suo nome, infatti, resterà nel cuore dei tifosi azzurri che, sui social network, lo ringraziano per aver fatto parte di quella meravigliosa squadra che sembrava davvero imbattibile in Italia.

Durante il suo trascorso, in terra campana, gli era stato attribuito il soprannome di “Il professore“. Adesso, però, il docente è senza cattedra. Ma non molla: la voglia di rimettersi gli scarpini e di continuare a giocare è ancora molta. L’estero, molto probabilmente, la sua prossima destinazione. Le offerte, di certo, non mancano.