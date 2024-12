L’Inter si prende il capitano: colpo basso in serie A | Il giocatore ha lasciato la città

L’Inter fiuta l’occasione e ne approfitta: ha messo le mani sul Capitano della rivale, la trattativa è agli ultimi dettagli

Ad inizio stagione è stata ampiamente criticata ma con il passare dei mesi in campo ha smentito ogni voce sul suo conto. Parliamo dell’Inter di Simone Inzaghi, che dopo una partenza poco brillante ha riguadagnata terreno, confermandosi nuovamente come la squadra da battere.

I nerazzurri hanno ben chiaro nella mente i propri obiettivi di quest’annata. Si deve assolutamente ripetere quanto di buono ottenuto in patria e bisogna puntare alla vittoria della Coppa delle grandi orecchie, che manca a Milano dal 2010.

Questo 2024 ne è stato la prova. È stato uno degli anni migliori della storia del club, durante il quale ha collezionato vittorie su vittorie e tanti trofei. Non a caso è la squadra con meno sconfitte del nostro campionato ed è chiaro che non voglia privarsi di questa etichetta.

L’ultima gara di Serie A non è stata altro che una riconferma. Contro il Cagliari di Davide Nicola non c’è stata partita, vincendo con un netto 3-0. Dominio totale in ambedue le metà di gioco, con le reti di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu.

Occhio al mercato

A brevissimo, esattamente il 2 Gennaio, con il nuovo anno si aprirà anche la nuova sessione di calciomercato invernale. Quest’anno terminerà il 2 Febbraio e non il 31, regalandoci un mese pieno in cui le società acquisteranno gli ultimi rinforzi in vista della seconda parte di stagione.

Tra queste c’è l’Inter. Nonostante sia la squadra più attrezzata in Italia, sia numericamente che tatticamente e tra le migliori al mondo, ha bisogno che si intervenga sulla rosa, in particolare nel reparto difensivo, che vede tanti indisponibili per infortunio.

Nuova opportunità

Il sogno è Jonathan Tah, in scadenza di contratto a Giugno ma occhio a Bijol e Hien, attenzionati dal Biscione da mesi. Nelle ultime ore si sta parlando anche di un possibile arrivo a centrocampo che ha il nome di Lorenzo Pellegrini. Il futuro del Capitano della Roma è totalmente incerto. È passato dalla titolarità assoluta alla panchina e sembra non riuscire più a riprendersi.

Oramai è ai margini del progetto giallorosso, motivo per cui ha perso tutta la sua fiducia. Lo si è potuto constatare nella partita contro il Milan, la cui prestazione è stata anonima, oltre ad aver sbagliato una clamorosa occasione per il vantaggio a San Siro. Su di lui il Galatasaray e qualche club saudita ma nerazzurri sono i primi ad essersi mossi per acquistarlo, con un primo tentativo per Gennaio, altrimenti si parlerà direttamente in estate. Va solo discusso l’ingaggio dato che l’ex Sassuolo percepisce attualmente 4.5 milioni di euro annui ma la trattativa è ben che avviata. A meno di sorprese o cambiamenti, Pellegrini sarà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi un calciatore dell’Inter.