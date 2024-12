Marotta lo vende al Tottenham: “È impresentabile” | Panchina fino a gennaio e cessione

Beppe Marotta ha preso una decisione importante, sarà ceduto per poter fare un mercato importante in entrata, il rendimento non è alla sua altezza

Lo scorso anno, a questo punto della stagione, era a quota 17 reti, capocannoniere in solitaria della Serie A e trascinatore dei nerazzurri verso il titolo di campioni d’inverno. Dodici mesi dopo ha timbrato il cartellino solo sei volte, un numero decisamente inferiore alle aspettative e conseguenza di una condizione fisica in netto calo.

Ha rinnovato con i nerazzurri, con la dirigenza che aveva incentrato il progetto tecnico sulla sua capacità di essere il leader dello spogliatoio e di sapere essere letale sotto porta ma, in poco tempo, l’opinione di Beppe Marotta è cambiata.

Il capitano Lautaro Martinez non è più il centravanti che era in grado, anche con un solo pallone toccato, di decidere una partita e di sbaragliare le difese avversarie. Dopo aver trascinato la sua Argentina alla vittoria della Coppa America, con il goal che è valso il trionfo della Nazionale albiceleste in finale, il bomber è rientrato tardi in gruppo per prepararsi alla nuova stagione.

Il ritardo accumulato ha avuto delle ripercussioni sulle sue prestazioni, con mister Inzaghi che lo ha aspettato e lo ha schierato comunque in campo, fiducioso che potesse sbloccarsi presto. Giunti a Natale, la situazione non è migliorata.

Fuori condizione, un problema per Inzaghi, il bomber può lasciare l’Inter

Riccardo D’Anna, un tifoso interista, ha definito impresentabile Lautaro su X. Un parere che accomuna una parte della curva, tanto che non è da escludere una sua cessione. Il Tottenham, che sta deludendo in questa prima metà di Premier League e che ha subito sei reti in casa dalla capolista Liverpool nell’ultimo turno, sarebbe pronta a una maxi offerta per ingaggiarlo.

Beppe Marotta è pronto a mettersi a trattare con il club inglese, con l’ipotesi della partenza del capitano che non è da escludere, quanto fino a poco tempo fa non sarebbe nemmeno stata presa in considerazione. Gli Spurs, inoltre, sarebbero interessati a un altro nerazzurro, cioè Davide Frattesi, stando a quanto riporta il portale britannico Fotball Insider.

Il Tottenham ha messo nel mirino un altro nerazzurro

Il futuro dell’ex centrocampista del Sassuolo potrebbe essere lontano dall’Inter, visto che il minutaggio avuto finora in nerazzurro non soddisfa certamente le ambizioni del giocatore. Frattesi è chiuso da Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. L’azzurro ha collezionato in stagione tante panchine e solo otto apparizioni dal primo minuto, al contrario di quanto avviene in Nazionale dove è un punto fermo di Spalletti.

L’Inter valuterebbe il giocatore tra i 35 e i 40 milioni di euro ma appare difficile che possa privarsi di un jolly così prezioso già a gennaio, con l’affare che potrebbe concludersi nella finestra di mercato della prossima estate. Il centrocampista è sotto contratto con l’Inter fino al giugno 2028, con un ingaggio da quasi 3 milioni di euro netti più bonus a stagione.