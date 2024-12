Inzaghi a colloquio: c’è il Manchester United | Addio a dicembre, Pinetina sconvolta

Su Milano adesso ci sono gli occhi della Premier. C’è il Manchester United che preme per un addio a dicembre.

Il 6 a 0 in campionato contro la Lazio durante l’ultimo incontro di Serie A non ha lasciato dubbi: se l’Atalanta corre, l’Inter accelera.

I nerazzurri hanno dimostrato ancora una volta di avere tutte le carte in regola per poter lottare per lo scudetto, sognando in grande anche in Europa. Ma se le buone notizie riguardano il presente, per i tifosi nerazzurri il futuro prossimo potrebbe essere piuttosto cupo.

Nelle ultime ore, infatti, gli occhi della Premier League – il campionato più competitivo al mondo – sembrano essersi posati sulla Serie A e su Milano. Il Manchester United spinge per avere un colloquio con Inzaghi e Marotta e ottenere un addio ai nerazzurri già a dicembre. Vediamo di che cosa si tratta.

Il Manchester lo vorrebbe già a fine dicembre

Se c’è un Inter che fa spavento in Italia e non fa dormire sonni tranquilli all’Atalanta e al Napoli – diretti rivali per la vittoria Scudetto – c’è anche un Inter che attira l’interesse dei compratori. In Premier League – campionato ricco e dalle grandi possibilità di trattativa – sembrano essere interessati infatti ad un giocatore fondamentale per Inzaghi e per i nerazzurri.

Stiamo parlando di Dimarco. L’esterno nerazzurro è senza dubbio un elemento indispensabile nella rosa dell’allenatore piacentino. Più di una volta ha dimostrato la sua importanza per il gioco di Inzaghi, mettendo a segno gol, assist e prestazioni sopra la media. Questo ha attirato le attenzioni del Manchester United che, dopo il grande cambiamento sulla panchina, vorrebbe inserire nuovi innesti in squadra. I Red Devils, infatti, spingono per un addio del giocatore già a fine dicembre, con l’inizio del calciomercato invernale.

La decisione di Inzaghi

Sarebbe un vero colpaccio di mercato da parte della squadra inglese, che però deve vedersela con la resistenza dei dirigenti nerazzurri e dello stesso allenatore. Inzaghi non ha nessuna intenzione di privarsi dei uno dei suoi migliori giocatori e ha spinto sulla dirigenza perché possa restare a lungo.

Ecco perché Marotta e Ausilio starebbero lavorando per proporre un nuovo rinnovo di contratto al giocatore. L’idea sarebbe di proporre un ulteriore prolungamento, dopo la firma dell’anno scorso che ha legato il giocatore all’Inter fino al 2027.