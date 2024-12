“Picchiato per strada il capitano”, ferita gravissima alla testa | Rimane fuori tutta la stagione

Il capitano è stato aggredito in strada, ha riportato una grave ferita alla testa, i tifosi e la società sono in apprensione, l’aggiornamento sulla sua salute

I tifosi si sono fatti sentire durante l’ultima giornata, con delle contestazioni pesanti nei riguardo di squadre che stanno deludendo con il loro rendimento. La Roma è uscita sconfitta dalla trasferta di Como, ripiombando in zona retrocessione, e consentendo la risalita dei lagunari che portano a casa tre punti preziosi in chiave salvezza. Per i giallorossi una continuità di risultati che tarda ad arrivare.

I supporter del Milan hanno contestato la società fuori da San Siro dopo il triplice fischio finale del match pareggiato contro il Genoa e che allontana i rossoneri di ben 14 punti dalla capolista Atalanta. La festa per i 125 anni del club si è trasformata in una protesta nei confronti della dirigenza che non è presente in questo momento delicato.

Non se la passa meglio la Juventus che ha conquistato il quarto pari consecutivo in campionato, non andando oltre al cospetto del fanalino di coda Venezia che è andato a un passo da uno storico successo.

A impedire la prima sconfitta in Serie A a Thiago Motta da allenatore dei bianconeri ci ha pensato Dusan Vlahovic, implacabile dagli undici metri ma minacciato nel corso della partita da un tifoso che ora rischia delle sanzioni penali.

Il bomber è stato aggredito da uno sconosciuto alla testa, ora è in ospedale

Un’aggressione non solo verbale ma anche fisica è capitata nelle ultime ore a Guido Burgstaller. La punta centrale, 35enne, in forza al Rapid Vienna, stando a quanto riporta Sky Sports DE, è stato gravemente ferito alla testa, procurandosi una frattura alla base del cranio.

Il centravanti è stato aggredito da un uomo sconosciuto nel centro di Vienna. I danni riportati sono di importante entità e per questo motivo il Rapid si aspetta una lunga assenza che potrebbe durare diversi mesi.

Quando è previsto il suo rientro in campo, tanta sfortuna per lui

L’attaccante dovrà rimanere in ospedale per ulteriori esami, con il percorso di riabilitazione e i tempi di recupero che saranno più chiari nei prossimi giorni.

Burgstaller aveva fatto ritorno nel club nell’estate del 2022 e aveva preventivato di ritirarsi al termine di questa stagione, anche se la decisione potrebbe essere posticipata dato questo stop forzato. Fino a questo momento ha collezionato 203 presenze con il club austriaco, mettendo a segno 69 reti.