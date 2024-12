“Riparto dalla serie D”: il nerazzurro squalificato lascia la serie A | Annuncio sconvolge lo spogliatoio

Inter vs Atalanta - Foto Lapresse - Interdipendenza.net

Il top player dei nerazzurri è squalificato, non può giocare in Serie A e riparte dai dilettanti, l’annuncio ha spiazzato i tifosi

Coi nerazzurri ha scritto delle pagine indelebili della storia recente del club, arrivando fino ai quarti di finale di Champions League nel 2020, anno tragico per la città, colpita duramente dal contagio della pandemia. La sua squadra è riuscita a superare la fase a gironi e a un passo dall’eliminare il Paris-Saint Germain.

Da quel momento la sua carriera ha avuto una progressiva flessione, anche se ha vinto la Coppa del Mondo con l’Argentina in Qatar, in una finale in cui l’albiceleste ha avuto la meglio sulla Francia ai calci di rigore.

Il passaggio al Siviglia non ha portato a una costanza nel rendimento al punto che è capitato l’occasione di tornare in Serie A, stavolta tra le fila del Monza, con cui ha avuto solo il tempo di debuttare prima di essere squalificato per doping.

Potrà rientrare solo la prossima stagione e si sta allenando per farsi trovare pronto, anche se al programma argentino Clank ha confidato il proprio dispiacere per la situazione che sta vivendo.

Dopo la squalifica tutti si sono dimenticati di lui

Lui è il Papu Gomez che confessa: “Sono passato dall’essere un campione del mondo al telefono che non suona più, a scomparire dai media o a non giocare più. Devi sapere come conviverci. Né quando sei lassù sei il migliore, né sei il peggiore adesso. Devi solo dare priorità ad altre cose… Dopo la squalifica ero entusiasta di tornare, ma quando ho ricevuto la massima penalità il mio mondo è andato in pezzi“.

L’ex calciatore di Atalanta, Catania e Monza ha affermato: “Sto lavorando per accettare che il personaggio di ‘Papu Gómez’ sta finendo, non esiste più e che ora sono una persona comune, un padre di famiglia. Sto lavorando sul mio ego, spegnendolo un po’ e cercando di sopravvivere con ‘Alejandro'”.

Dai dilettanti alla Serie A, l’ultimo desiderio del talento nerazzurro

Ripartire dal basso è diventata una scelta obbligata: “Mi sto allenando in Serie C. Non volevo essere disgustato dalla situazione che mi era accaduta. Poi ho iniziato a giocare a paddle, mi sono completamente allontanato dal calcio”.

Conclude con queste parole: “La cosa bella di adesso è che ricomincio da capo, essendo un dilettante, in questo momento sono un ragazzo che vuole esordire in Primera Division. Devo andare a guadagnarmi il posto. Qualunque squadra sarà, dovrà capire che il Papu Gómez è un giocatore di 37 anni che viene da un lungo periodo di inattività“.