Il nerazzurro denuncia la moglie: polizia a casa e arresto in flagrante | Battaglia legale per il capitano

Il giocatore dell’Inter denuncia la moglie, sono intervenute le forze dell’ordine, il processo sta per entrare nel vivo, non c’è pace tra i due

Uno degli attaccanti più prolifici d’Europa è stato costretto a fermarsi a causa della rottura del legamento crociato, subita circa un mese fa e che lo ha costretto ad operarsi. Per l’occasione ne ha approfittato per tornare in patria, a Buenos Aires, sottoponendosi all’intervento chirurgico nella Capitale argentina, dove inizierà il percorso di riabilitazione fino al suo rientro in campo, nella prossima stagione.

Questo stop arriva dopo una media realizzativa di alto livello che non aveva da quando militava tra le fila dell’Inter, squadra per la quale era stato anche nominato capitano, fino alla decisione da parte della dirigenza di cederlo in Ligue 1 al Paris Saint-Germain.

La pausa forzata non coincide con un clima sereno nella sua sfera privata. Ad alimentare la tensione è la separazione in corso con la sua ex moglie e procuratrice, con una serie di episodi spiacevoli che si stanno registrando tra i due, tra smentite e conferme.

Pochi giorni fa lei ha festeggiato il suo 38esimo compleanno con un mega party nela villa di Santa Barbara, in compagnia del nuovo fidanzato, il rapper L-Gante e gli amici più stretti, la stessa abitazione che era stata di recente il teatro dello scontro con l’ex bomber dei nerazzurri.

Una festa troppo rumorosa, arriva la denuncia

I protagonisti sono Wanda Nara e Mauro Icardi. La showgirl ha deciso di darsi alla pazza gioia, con oltre 24 ore di balli, karaoke, tuffi in piscina, un comportamento che avrebbe provocato la reazione del vicinato che l’avrebbe denunciata per disturbo alla quiete pubblica.

Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino La Nacion “gli abitanti del quartiere si sono lamentati dei rumori fastidiosi e della musica ad alto volume che si sentiva fino a una distanza di tre chilometri“.

Le parole di chi è intervenuto per porre fine all’evento

Della vicenda si è occupata la trasmissione Desayuno Americano, in onda su America Tv, che ha intervistato alcuni vicini di casa di Wanda Nara, furiosi per quanto accaduto.

Questa una delle testimonianze: “Ho sentito la musica ieri sera e ho dovuto chiamare la polizia. La musica era altissima. Va bene, stavano festeggiando, ma di lunedì non prima delle tre del mattino è fastidioso. Questi tipi di feste non si fanno durante la settimana, ma nei fine settimana. I rumori si sentivano in tutto il quartiere“