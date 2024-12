Fermato ancora dalla febbre, torna l’incubo influenza: nerazzurro bloccato a letto | Nuovo cambio in formazione

Nell’ultimo periodo sembra impossibile avere la formazione al completo. Il nerazzurro da forfait: fermato dalla febbre

Dopo essere state impegnate nelle competizioni europee, le italiane sono finalmente pronte a calcare nuovamente i terreni di gioco in Serie A. Siamo agli sgoccioli di questo 2024, mancano poche giornate per lasciarsi indietro la prima metà di stagione e scoprire chi saranno i Campioni di inverno.

Analizzando la classifica, la prima cosa che ci salta all’occhio è l’agonismo tra le squadre. Attualmente la nostra Lega è la più competitiva al mondo, così tanti club in pochissimi punti che è impossibile pronosticare chi alzerà la coppa al termine delle 38 partite.

Momentaneamente è prima l’Atalanta di Gasperini, alla quale segue il Napoli di Antonio Conte, l’Inter di Simone Inzaghi con però una partita in meno, la Lazio e la Fiorentina. Le due vere sorprese di quest’anno, che non sono meteore di passaggio come molti credevano ma intendono giocarsi il titolo fino alla fine.

Ad inizio stagione la maggioranza dava per vincitrice il Biscione, che però non sta avendo vita facile. Per riconfermare quanto fatto di buono nel 2023/2024 ci sarà bisogno di un enorme sforzo ma il mister vuole che si pensi a partita dopo partita, in questo caso alla Lazio di Marco Baroni.

Morale basso

La sfida sarà ostica, i biancocelesti sono una delle squadre più in forma del campionato ma il mister piacentino non vuole un risultato diverso dalla vittoria. Servono i 3 punti per risollevare il morale dopo la sconfitta subita nei minuti finali contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

I campioni di Germania in carica sono stati gli unici a battere l’Inter in questa stagione con il nuovo format a girone unico da 36 squadre. La qualificazione nelle prime 8 è però ancora possibile, mancano 2 partite da disputare, una contro l’As Monaco, l’altra contro lo Sparta Praga.

Tanti indisponibili

Come sottolineato però nella conferenza stampa post partita, non avrà tutti i suoi uomini a disposizione. Non recupereranno nè Benjamin Pavard, ancora in fase di recupero per la lesione al bicipite femorale, nè Francesco Acerbi, che sarebbe dovuto già rientrare ma continua ad avere problemi alla coscia.

L’unica incertezza è Denzel Dumfries. Nonostante Inzaghi volesse schierarlo, l’olandese è stato costretto a saltare sfida contro la squadra di Xabi Alonso per febbre. Secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport è tornato ad allenarsi ma non è ancora al 100% delle condizioni. L’idea è far riposare Matteo Darmian e lasciargli comandare la fascia destra ma bisognerà vedere se smaltirà totalmente l’influenza nei prossimi giorni.