Lascio il calcio: vittoria del campionato e addio | Annuncio ufficiale in conferenza stampa

Dopo aver vinto il campionato deciderà di ritirarsi, a comunicarlo è lui stesso in conferenza stampa, i tifosi scoppiano in lacrime

In questa sesta giornata di Champions League uno dei big match ha visto davanti Juventus e Manchester City. I bianconeri si sono trovati a dover affrontare i campioni d’Inghilterra in carica tra le mura amiche, in una sfida che aveva un peso specifico enorme per alimentare le speranze di una qualificazione diretta alla fase successiva della competizione per entrambe le squadre.

Juventus che ha intrapreso un nuovo ciclo da quest’estate, con Thiago Motta che sta provando a diffondere la propria idea di calcio ad alti livelli dopo aver fatto molto bene in provincia ma i risultati non sono del tutto soddisfacenti in un primo bilancio, pur condizionati da fattori non proprio favorevoli.

Troppi pareggi hanno evidenziato una certa solidità mentale, anche nel rimontare il punteggio una volta in svantaggio, ma allo stesso tempo ha mostrato la difficoltà della squadra ad essere pungente sotto porta, con poche occasioni create.

Di fronte i bianconeri avevano un Manchester City in crisi, con l’infortunio capitato al pallone d’oro in carica Rodri che ha azzerrato le certezze di una squadra che non ha mai avuto momenti di flessione così duraturi da quando nel 2016 si è seduto in panchina Pep Guardiola.

Un momento difficile e il pensiero di dire basta

E proprio l’allenatore spagnolo è stato protagonista di recente di un podcast con lo chef Dani Garcia, evidenziando quando sia estenuante il suo mestiere, motivo per cui è arrivato a fare una dichiarazione che ha spiazzato molti.

Queste le sue parole: “Quello che non farò è lasciare il Manchester City per andare in un altro Paese e fare la stessa cosa che sto facendo oggi. Non avrei l’energia necessaria per iniziare tutto il processo di allenamento altrove“.

Uno dei migliori al Mondo decide di ritirarsi, prima però ha un contratto da rispettare

Una pausa sarà obbligatoria per ricaricare le batterie ma in questo momento Guardiola arriva addirittura ad ipotizzare il ritiro, dopo aver alzato 39 titoli da allenatore.

Non è da escludere l’ipotesi di diventare il commissario tecnico di una Nazionale ma intanto con i Citizens ha un contratto che scade nel 2027. La presidenza ha espresso la massima fiducia nei suoi confronti, nonostante l’inedito black-out degli ultimi due mesi.