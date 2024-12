Guasto in aereo, paura a bordo; la squadra non può rientrare in Italia | Club disperato

Guasto in aereo, momenti di grande paura a bordo per la squadra: il rientro in Italia non è stato possibile

Non si tratterebbe affatto della prima volta che si verifica una cosa del genere: l’aereo ha avuto dei problemi ed il viaggio è stato annullato. Specialmente in questo periodo in cui ci avviciniamo alle festività natalizie.

Ad avere la peggio non solo le persone comuni, ma anche i calciatori e l’intero club. Lo stesso che ha dovuto posticipare la partenza per cause di forza maggiore. La squadra ha dovuto cambiare i suoi programmi visto che non ha potuto rientrare in Italia.

Come riportato in precedenza c’è stato un guasto al velivolo. Il team sarebbe dovuto partire subito dopo l’impegno svolto in Europa, ed invece sono rimasti nel Paese estero fino a quando il problema non si sarebbe risolto.

Qualche ora più tardi, però, il guasto è stato risolto e la squadra ha fatto il rientro in Italia. Tanto è vero che adesso sono ritornati anche ad allenarsi per preparare, al meglio, il prossimo incontro.

L’aereo ha un gusto, partenza rimandata: che tegola per il club

Oltre la sconfitta anche il danno. Una trasferta, quella in Germania, per l’Inter assolutamente da dimenticare. I ragazzi di Simone Inzaghi, dopo aver subito il gol della sconfitta nei minuti finali contro il Bayer Leverkusen, hanno avuto un altro tipo di problema. Questa volta in aeroporto. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media pare che la squadra sarebbe dovuta partire, dalla città di Colonia, subito dopo il triplice fischio finale per ritornare a Milano.

L’ennesima beffa, però, era dietro l’angolo: il velivolo aveva subito un guasto prima della partenza. Risultato? Il team nerazzurro ha dovuto trascorrere la notte in Germania ed è ripartita solamente il giorno dopo, mercoledì 11 dicembre, poco dopo le ore 11. Un volo durato meno di due ore visto che l’Inter è atterrata a Milano poco prima delle ore 13.

Beffa per la squadra, partenza rimandata: l’aereo ha avuto un guasto

A dire il vero, però, per la squadra allenata da Simone Inzaghi quella di mercoledì sarebbe dovuta comunque essere una giornata di riposo. Tra l’altro già programmato. Gli allenamenti sono stati regolarmente ripresi nella mattinata di giovedì 12 dicembre.

Inzaghi vuole la massima concentrazione in vista del prossimo impegno di campionato: lunedì sera altra trasferta, questa volta a Roma, dove verranno accolti dalla sua ex squadra, la Lazio all’Olimpico di Roma.