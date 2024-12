Conte lo rimanda a Milano: follia a gennaio | Ok di Inzaghi per il ritorno a casa

La scelta dell’allenatore potrebbe essere decisiva. Conte potrebbe rimandarlo a Milano in una follia di gennaio.

Il mercato di riparazione di gennaio si sta avvicinando sempre di più e molte squadre si stanno certamente preparando per puntare ad uno o a più colpi in vista del resto della stagione.

Ma non tutti si stanno muovendo – almeno non solo – per comprare. Alcune società, viste anche le scelte tecniche degli allenatori, o i ragionamenti in prospettiva, potrebbero spingere per delle cessioni. Anche importanti.

Tra queste c’è il Napoli di Antonio Conte. L’allenatore pugliese potrebbe “rimandare” a futuro giudizio uno dei suoi attaccanti. L’Inter è alla finestra e potrebbe provarci per avere il giocatore almeno in prestito. Ma vediamo di chi si tratta.

Per i tifosi deve restare a casa?

Il mese di gennaio potrebbe essere fondamentale per Antonio Conte. L’allenatore è a un bivio e, dopo, le due sconfitte consecutive con la Lazio, rischia di gettare al vento l’entusiasmo iniziale che ha portato il Napoli in vetta alla classifica fino alla scorsa giornata.

L’ex allenatore di Inter, Juve, Chelsea e Tottenham potrebbe riequilibrare gli assetti e usufruire del mercato di gennaio per spingere per una cessione. Il nome è quello di Giacomo Raspadori. Il 24enne resta un giocatore importante per Conte, che lo potrebbe rimandare a giugno, mandandolo via in prestito per il resto della stagione. Una scelta che farebbe crescere l’attaccante, magari riuscendo a fargli giocare la Champions.

L’Inter di Inzaghi alla finestra

Una soluzione particolarmente ambita potrebbe essere quella dell’Inter. Inzaghi accoglierebbe con favore un giocatore dinamico e versatile come Raspadori. Taremi non sta convincendo al massimo e l’allenatore dell’Inter sarebbe sicuramente favorevole ad un ulteriore rinforzo, anche se in prestito.

D’altro canto, Raspadori non sta splendendo al Napoli e questo periodo di risultati negativi da parte della squadra potrebbe spingere la dirigenza e il mister a prendere delle scelte diverse. Ad ogni modo, ipotizzare quale sia il futuro nell’immediato dell’ex attaccante del Sassuolo è molto difficile e sarà quindi necessario capire quali saranno le prossime mosse di mercato – in entrata e in uscita – del Napoli nel prossimo mese.