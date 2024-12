Vince la partita, costretto alla penitenza: lo ha fatto sui social | Video del rituale davanti ai tifosi

In serie A è stato tra i migliori giocatori del secolo, adesso guida i suoi alla salvezza ed è costretto a una penitenza che si era imposto

Ci sono giocatori che hanno lasciato ricordi indelebili in alcune tifoserie e uno di questi è un difensore che ha vestito la maglia del Milan, nell’ultima fase della presidenza Berlusconi, la punta di diamante di una retroguardia che riusciva a essere solida grazie all’impronta catenacciaria del proprio allenatore, un Max Allegri che si approcciava a un top club dopo aver impressionato nella sua precedente parentesi a Cagliari.

Era un calcio molto diverso, privo di diritti televisivi che imponevano partite ogni giorno in orari differenti e del Var come strumento tecnologico per ridurre gli errori arbitrali. Il campionato italiano iniziava la sua fase di declino, con le squadre che facevano fatica a imporsi in campo internazionale.

La presidenza di Berlusconi si è contraddistinta per l’ingaggio di molti talenti brasiliani, da Pato a Kakà fino a quest’ultimo che è stato uno dei leader della fortunata parentesi del Mondiale 2014, in cui i padroni di casa furono eliminati in semifinale dalla Germania con ben sette reti subite.

Nella fase conclusiva della sua carriera il centrale ha deciso di tornare a giocare in patria e ha contribuito alla salvezza, all’ultima giornata, della sua squadra, decidendo così di festeggiare con un rito particolare.

Il top player festeggia la vittoria in un modo insolito

Lui è Thiago Silva che ha sempre avuto un rapporto speciale con la fede religiosa e che ha voluto dedicare la salvezza a Dio, con un gesto che non è passato inosservato.

L’ex giocatore anche del Psg e del Chelsea ha attraversato tutto il campo in ginocchio, rivelando poi al quotidiano Globo: “Ora capisco perché sono venuto qui e quale era la mia missione. Abbiamo attraversato mesi molto difficili“.

Una salvezza avvenuta all’ultimo respiro

Un obiettivo raggiunto: “La paura fa parte della nostra vita, ma credo che il nostro coraggio debba essere più grande della nostra paura. Penso che dobbiamo glorificare il nome di Dio, perché è stato un anno molto complicato, ma ora capisco la missione che avevo per venire qui. È stata una mia scelta. Non mi pento di nulla“.

Il Fluminense ha evitato la retrocessione grazie alla vittoria esterna per 1-0 contro il Palmeiras con la rete di Kevin Serna. L’esterno colombiano ha ricevuto palla sulla destra per poi rientrare sul sinistro e battere il portiere avversario Weverton.