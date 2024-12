“Hai una doppia vita”, il nerazzurro svela il rapporto con la moglie | Pubblicate le chat whatsapp

Dopo tanti anni è uscito tutto allo scoperto: tramite i canali social il nerazzurro ha svelato cos’ha fatto sua moglie

Per quanto la vita degli atleti sia costituita per il 90% dallo sport, c’è ancora un pò di spazio per tutto il resto, tra cui la famiglia. Ed oggi, con il mondo dei social oramai esploso e parte integrante delle nostre vite, gli affari di cuore sono sempre più chiacchierati.

I fan cercano continuamente di essere aggiornati sulla relazione del calciatore, quasi come fossero dei loro familiari. Cercano di seguire tutte le vicende a loro correlate, con la speranza che il loro rapporti non termini mai.

A volte restano delusi, perchè non tutte le storie d’amore sono eterne ed hanno un lieto fine. Anche i legami che sembrano più granitici possono giungere ad una conclusione e quando accade e la coppia scoppia, si crea ancor più scalpore, specie nel panorama calcistico.

Non sempre vengono svelati i motivi della separazione, com’è successo tra Alvaro Morata ed Alice Campello o si conoscono tutti i dettagli nei minimi particolari, come per Totti ed Ilary Blasi. Ciò che è sicuro è che quando finisce un rapporto, lascia tutti sotto shock.

Sempre più protagonisti

La storia d’amore che è sempre sulle prime pagine delle testate giornalistiche è quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Ha suscitato interesse fin dagli inizi dato che la showgirl tradì Maxi Lopez per l’ex Inter e non smette di fare notizia.

Dopo quasi un decennio e 4 figli, ed un continuo tira e molla negli ultimi anni, la coppia si è definitivamente separata. Lei attualmente è in Argentina mentre l’attaccante del Galatasaray è in Turchia, in fase di recupero dalla rottura del legamento crociato e del menisco del ginocchio destro.

Nuovi risvolti

Già i due non si erano lasciati nel migliore dei modi. Si racconta che lei lo abbia sfrattato e che stia badando ai suoi figli, oltre ad avere un’altra relazione. Icardi ha spiegato che fosse fidanzata con il rapper L-Gante già 3 anni fa, quando era ancora sposata, conducendo una doppia vita.

A tal proposito il classe 1993 ha sporto denuncia, oltre ad andarci duro in un’intervista con Pepe Ocha, giornalista e influencer argentino:“Insulti e diffami, sei un’ottima attrice, ti è caduta la maschera. Hai mostrato le nostre vecchie chat, non mi interessa, non sono ossessionato, né ho rapporti con nessuno, bugie e ancora bugie. La mia unica priorità sono le mie figlie e il recupero dal mio infortunio… Vedremo cosa farai quando la giustizia vedrà prove reali, non vecchie chat e audio realizzati con l’intelligenza artificiale“.