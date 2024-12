Arriva a casa dopo la partita: pistola puntata alla testa | Armati a casa del calciatore

Non poteva esserci rientro peggiore: il calciatore torna nella sua abitazione ed è vittima di una rapina a mano armata

Come per qualunque ambito, essere calciatori ha i suoi lati positivi e nagativi. La fama, il successo, la gloria e la possibilità economica rientrano nella prima categoria, la mancanza di privacy ed essere continuamente sotto i riflettori nella seconda.

Guadagnare un quantitativo di denaro così alto comporta possedere beni di altissimo valore. Da una parte migliora il proprio stile di vita e quello familiare, dall’altra sottopone quest’ultimi continuamente sotto il rischio di esser derubato e/o ferito.

Da sempre ma soprattutto negli ultimi 20 anni, da quando gli stipendi sono notevolmente aumentati, gli atleti continuando ad esser vittime di questi episodi. Fortunatamente nella maggiorparte di essi ne sono usciti indenni ma persiste la preoccupazione che possa riaccadere, creando un vero e proprio trauma.

Come deve avvenire il furto, viene minuziosamente studiato dai malviventi. Quest’ultimi agiscono specialmente quando i calciatori sono impegnati in una partita, così da avere carta bianca, motivo per cui oggigiorno la sicurezza non è mai abbastanza.

Più attenzione e più sicurezza

Stanno cercando di aumentare il controllo delle loro proprietà, assumendo bodyguard e cani da guarda vigili 24 ore al giorno. Una strategia che riduce ancor di più la loro privacy ma che rappresenta l’unica soluzione per salvaguardare la propria salute e quella dei propri cari.

Inoltre, come suggerito dall’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, bisogna evitare di postare tutto sui propri canali social: “Non va postato ogni posto in cui andate, c’è chi vi guarda, vi aspetta e vede dove siete. Oggi bisogna stare molto attenti”.

Rapina a mano armata

L’altra sera è stato registrato l’ennesimo caso. Questa volta il protagonista è un calciatore della Nazionale Georgiana, Georges Mikautadze, che ha subito una rapina a mano armata dopo la partita di Ligue 1 vinta 4-1 dal Lione contro il Nizza, che balza così al quinto posto in classifica.

Due uomini irriconoscibili in volto in quanto coperti e pericolosamente armati hanno fatto irruzione nella sua abitazione. Secondo quanto riportato da Actu Lyon, hanno costretto il calciatore a consegnare gioielli ed oggetti pregiati per un valore stimato tra i 150.000 e i 200.000 euro. I rapinatori sono fuggiti in fretta e furia prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e sono tuttora ricercati. Fortunatamente lui e la sua famiglia non hanno riportato alcun tipo di ferita ma resta un forte shock emotivo, complicatissimo da dimenticare.