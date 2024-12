Il compagno lo falcia in allenamento: stagione finita | Operazione immediata sul tendine

Il difensore si è infortunato nel corso di un allenamento, ha già subito l’intervento chirurgico, la stagione per lui è finita

Continuano gli infortuni in questo inizio di stagione. Una lunga lista che costringe gli allenatori a correre ai ripari, dovendo rinunciare a titolari e inserendo in campo seconde linee che hanno l’occasione di mettersi in mostra. In questa fase è necessario non perdere punti per strada che potrebbero risultare decisivi nel rush finale.

In serie A la classifica è molto corta e si possono recuperare posizioni con un filotto di risultati positivi, con cambi di guida tecnica che sono già avvenuti e che hanno l’intento di dare una svolta a momenti complicati.

Il calendario fitto rende obbligato il ricorso al turnover, facendo ruotare tutti i giocatori a disposizione per testare chi sia davvero meritevole di scendere in campo e sovverchiare eventuali gerarchie.

Un’operazione che si complica nel caso di problemi fisici che impediscono agli allenatori di far rifiatare i titolari, chiamati agli straordinari.

Uno dei migliori difensori della cadetteria si ferma per un infortunio di grave entità

In serie B ha riportato un grave infortunio Simone Romagnoli, difensore della Sampdoria. Nell’ultimo turno del campionato cadetto, a Palermo, il centrale è stato costretto a uscire dal terreno di gioco nei primi minuti. Gli accertamenti da parte dello staff medico dei doriani ha fatto emergere la rottura del tendine d’Achille, con il giocatore che si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico. Nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione, con la consapevolezza di dover già dire addio alla stagione in corso.

Un’assenza pesante per i liguri che si trovano a metà classifica e che cercheranno di acciuffare il treno dei play-off con un girone di ritorno in crescendo, come è avvenuto la scorsa primavera.

Il momento della Sampdoria, ancora lontana dalla vetta in serie B

Andrea Pirlo è stato esonerato dopo qualche sconfitta di troppo e al suo posto è stato chiamato Sottil, un tecnico d’esperienza e che ha le qualità per aiutare il club a ritornare in serie A.

La dirigenza ha investito molto sul mercato, con l’ingaggio di due tra i centravanti più prolifici del campionato come Gennaro Tutino e Massimo Coda. Il feeling deve essere ancora trovato ma le qualità non mancano per regalare soddisfazioni alla curva.