Il nerazzurro torna l’anno prossimo: infortunio in Champions disastroso | E il mercato è bloccato

Bruttissime notizie in casa Inter: il top player ha dato forfait in Champions League, torna direttamente l’anno prossimo

L’Inter è totalmente rientrata in corsa e non poteva farlo nel migliore dei modi. La squadra di Simone Inzaghi, archiviato l’1-0 contro il Lipsia in Champions League e confermata la prima posizione da imbattuta, torna a dirigere il suo focus sulla Serie A.

Siamo nel pieno della 14esima giornata di campionato, dove i nerazzurri affronteranno la Fiorentina di Palladino. Giocare contro la Viola a Firenze è già di per sè molto complicato, ancor di più se arrivano da 7 vittorie consecutive.

Sono in un momento di forma straordinario, che li ha condotti a 28 punti in classifica al pari di Lazio, Atalanta e la stessa Inter. Una sfida ai vertici, fondamentale per cercare di acciorciare sul Napoli di Antonio Conte che non intende mollare la presa.

Per il grado di competitività che c’è in questa stagione è vietato sbagliare. Non semplice per i Campioni d’Italia che non hanno uno score positivo nei big match disputati, avendo battuto solamente Roma e Atalanta e avendo perso con il Milan e pareggiato con Napoli e Juventus.

Stato di forma

La Fiorentina non perde da metà settmebre ed ha il quarto miglior attacco, che proverà a sfaldare l’ottima retroguardia del Biscione. Tra tutti spicca il rendimento di Moise Kean, vicecapocannoniere insieme a Thuram con 9 reti, la vera sorpresa di questsa squadra.

L’Inter ha il secondo miglior attacco, dietro solamente alla Dea ma sta dimostrando di peccare nel non essere in grado di chiudere le partite. Sta facendo un’enorme fatica, com’è successo con l’Arsenal, il Venezia, il Lipsia e la Juventus.

Indisponibile fino al prossimo anno

Entrambe le rose non saranno totalmente a disposizione dei propri mister. La squadra di casa non potrà schierare Cristiano Biraghi, Amir Richardson e Albert Gudmundsson, mentre quella in trasferta dovrà fare a meno di un unico giocatore ma di vitale importanza nello scacchiere nerazzurro.

Si tratta di Benjamin Pavard, uscito prematuramente dal match europeo. Il francese ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra, che sembra essere più seria del previsto. Secondo gli esami strumentali dovrebbe star fuori almeno un mese, situazione che lo farebbe ritornare sui campi da gioco direttamente il prossimo anno. Al suo posto fiducia a Yann Bisseck, che ha ampiamente dimostrato nelle ultime uscite di essere meritevole di una maglia da titolare.