Cessione del club agli arabi: svenduti i campioni d’Italia per 150 milioni | Società al collasso

Il club campione d’Italia sta per essere ceduto agli arabi per 150 milioni, il presidente ha deciso di vendere, ecco la reazione dei tifosi

In serie A continuano a imperversare le proprietà straniere, con gli imprenditori italiani che non hanno più le disponibilità finanziarie per reggere dei costi sempre maggiori sia per quanto riguarda il monte ingaggi dei tesserati che il cartellino per il loro acquisto. La prossima potrebbe essere una squadra che sta attraversando un periodo difficile, con la contestazione dei tifosi che ha provocato una manifestazione fuori dallo stadio lo scorso fine settimana.

Dopo un inizio incoraggiante è arrivato il black out, con il conseguente rischio di essere risucchiati in zona retrocessione. Da 12 stagioni il club ha mantenuto la categoria, raggiungendo anche la qualificazione in Europa. Nelle ultime stagioni si è attestata a metà classifica, senza fare il salto di qualità.

Il mercato estivo è stato fortemente criticato dalla curva, con le cessioni di due dei migliori prospetti dell’organico che hanno consentito al bilancio di mantenersi in attivo ma che non sono stati sostituiti con profili altrettanto validi, con il conseguente indebolimento del tasso tecnico complessivo.

A complicare la situazione è arrivato un grave infortunio che ha colpito il principale terminale offensivo, con la rottura del legamento crociato che lo costringerà a stare lontano dal campo fino al termine del campionato.

Lo storico club italiano può essere ceduto a una cordata araba

Questo club è il Torino, sette volte campione d’Italia. Urbano Cairo ha aperto di recente alla vendita della società. A Riyad si rincorrono le voci relative a un possibile interesse arabo per l’acquisto del club granata.

Le richieste partirebbero da una base di 200 milioni di euro, ma il patron potrebbe prendere in considerazione anche eventuali offerte da 150 milioni di euro, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il momento da dimenticare dei granata, Vanoli rischia l’esonero

Una sola vittoria nelle ultime nove partite mette a forte rischio la permanenza anche di mister Paolo Vanoli che sta pagando la crisi di uno spogliatoio che ha perso le proprie certezze e che sta facendo fatica a ricompattarsi.

Un successo potrebbe placare gli animi inferociti della curva che è entrata a sostenere la squadra solo durante l’intervallo del match pareggiato contro il Monza, un’altra occasione sprecata dato l’avversario alla portata.