Persi due titolari, Inzaghi post Champions è disperato | Il bollettino: out tutta la stagione

Dopo l’infrasettimanale Europeo, Inzaghi non sa più che pesci prendere: l’infermeria accoglie due nuovi infortunati

L’Inter di Simone Inzaghi sta dimostrando giornata dopo giornata di avere sempre più fame. Lo si legge negli occhi dei calciatori nerazzurri che l’obiettivo principale, oltre quello di riconfermarsi in campionato, è cercare raggiungere la finale di Champions League.

Due anni fa è stata sfiorata clamorosamente la vittoria, arrendendosi ad un meritevole Manchester City, mentre l’anno scorso la speranza è volata via con il rigore di Lautaro Martinez, che ha calciato il pallone direttamente sugli spalti.

Quest’anno la musica è diversa e nessuno sembra in grado di mettergli il bastone tra le ruote. Il Biscione vince per 1-0 contro il Lipsia di Marco Rose, la quarta della sua stagione, agguantando la vetta della super classifica europea.

Ad oggi è l’unica imbattuta in tutta la competizione ma è ancor più sorprendente e da analizzare il numero dei gol subiti. In 5 gare disputate sino ad ora la difesa dell’Inter ha alzato la saracinesca, riuscendo nell’impresa di non subire mai una singola rete.

Attenti e precisi

Il vantaggio è arrivato nella prima metà di gioco grazie all’autogol di Leukeba, che ha deciso il match, allungando la striscia ad 11 risultati consecutivi. L’ultima sconfitta risale al Derby della Madonnina giocato a fine settembre, dal quale, contrariamente a come spesso succede ,non sembrano aver minimamente subito il contraccolpo.

Il mister piacentino ha provato nuovamente la coppia Lautaro-Taremi con ottimi risultati, bravi a creare spazi per gli esterni e legare il gioco assieme ai centrocampisti. Dal gol è stato compito del reparto difensivo blindare la porta di Sommer, dimostrandosi estremamente capaci nel gestire la partita e portare i 3 punti a casa.

Vittoria amara

La retroguardia nerazzurra è stata perfetta ma durante il match contro i tedeschi ha perso pezzi. Dopo l’infortunio di Francesco Acerbi contro l’Hellas Verona, sostituito da uno Stefan De Vrij in versione da bomber, perde un altro titolarissimo del gruppo da 3.

Si tratta del francese Benjamin Pavard, che si sottoporrà agli esami strumentali di routine per comprendere l’entità del danno muscolare alla coscia sinistra ed i conseguenti tempi di recupero. La sua mancanza nel rettangolo verde di gioco costringerà Inzaghi a dover adattare un esterno di centrocampo tra Federico Dimarco, Matteo Darmian e Carlos Augusto come braccetto nella prossima giornata di Serie A. Affronteranno la Fiorentina, una sfida tutt’altro che semplice dato lo straordinario rendimento avuto dalla squadra di Palladino.