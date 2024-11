Conte lo manda all’Inter: Marotta prende il titolare del Napoli | Tradimento a gennaio

Antonio Conte apre alla cessione e l’Inter si fa avanti, i nerazzurri sono pronti per fare un’offerta al Napoli già per gennaio

L’Inter e il Napoli si sono affrontate di recente, con il match che si è concluso con un pari. I partenopei sono in testa alla classifica, con un punto di vantaggio sui campioni d’Italia in carica. Gli azzurri stanno cercando di sfruttare l’assenza di competizioni europee per tentare l’allungo sulle rivali ma la classifica resta molto corta, dato lo splendido momento di forma anche di Atalanta, Lazio e Fiorentina.

Antonio Conte è riuscito a trasmettere le giuste motivazioni allo spogliatoio della sua nuova squadra e non nasconde l’obiettivo di conquistare lo scudetto, anche se sarà complicato avere la meglio della compagine guidata da mister Inzaghi.

Gli scontri diretti potrebbero essere decisivi per decretare il vincitore del campionato e intanto, le due dirigenze hanno avviato i contatti per un’eventuale operazione di mercato.

Un possibile accordo per i nerazzurri nei confronti di un giocatore che è in scadenza di contratto con il Napoli, con il rinnovo che è ancora slittato, nonostante il posto da titolare che da tre anni sta confermando all’ombra del Vesuvio.

Marotta è vicino a mettere sotto contratto un altro parametro zero

Il giocatore in questione è il portiere Alex Meret. In esclusiva su Calciomercato.it, il suo agente Federico Pastorello ha chiarito la situazione inerente ai rumors che lo accostano all’Inter, non convinta di Josep Martinez come secondo portiere.

Il procuratore si dice ottimista riguarda al rinnovo: “Il dialogo con il Napoli onestamente è molto molto positivo, abbiamo la percezione che il club abbia piacere di prolungare il contratto e da parte di Alex c’è assoluta disponibilità a farlo. Adesso è il classico gioco delle parti nella trattativa”.

Il giocatore del Napoli è nel mirino dell’Inter

Vanno definiti alcuni paletti relativi all’ingaggio: “Noi riteniamo che Alex meriti un certo tipo di contratto e il Napoli su questo è d’accordo, però chiaramente c’è un aspetto finanziario che deve essere discusso. Ma io rimango assolutamente ottimista e posso anche dire tranquillamente che anche tutte le voci che ci sono e che leggo non sono assolutamente vere”.

Intanto, il portiere si sta impegnando al massimo per aiutare la propria squadra a mantenere la testa della classifica: “Alex è proprio concentratissimo sulla stagione e noi sinceramente non abbiamo mai avuto mire diverse da quella appunto di concentrarsi su una trattativa di rinnovo. Dopo è chiaro che nel momento in cui ci si dovesse rendere conto che non è possibile rinnovare, è normale che ci si guarderà intorno ma insomma la priorità è assolutamente quella del rinnovo col Napoli“.