650 milioni di debiti: portato in tribunale dalla polizia | Nerazzurro a processo

Crisi economica del nerazzurro, centinaia di milioni di debiti. Aperta l’inchiesta: è stato portato in tribunale dalla Polizia

Come in tutto, ci sono sempre i lati positivi e quelli negativi. Nel caso dei calciatori, gli spettatori esterni guardano solo i primi, desiderando continuamente di avere la loro fama ma soprattutto la loro possibilità economica ed i loro conti in banca pieni.

Il vero problema di quando si possiede così tanto denaro, è non riuscire a farsi prendere dalla frenesia e sperperarlo tutto. Seppur per noi “comuni mortali” ci possano sembrare infiniti, se non si è coscienti, possono terminare in un batter d’occhio.

Sono molti gli atleti che avevano tutto e che sono rimasti con nulla. Che sia per debiti con il fisco o con privati o per irresponsabilità, la lista è lunghissima. Troppa sete di soddisfare vizi e stravizi, senza pensare che dopo il termine della carriera c’è un’altra vita.

Il più grande problema è non riuscire ad accontentarsi, fino a cadere nelle più infime dipendenze e nel perdere l’autocontrollo. Passano dagli altari della gloria del calcio alla polvere del suolo, toccando il fondo e sfociando nella povertà.

Statistiche alla mano

Il tema della gestione delle risorse degli sportivi una volta appesi gli scarpini al chiodo è stato trattato da un noto commercialista. Si tratta Ben Smith, partner di FLM, un servizio di gestione del patrimonio con sede a Londra, che ha tenuto corsi anche ai migliori club di Premier League.

Ha spiegato che l’educazione economica vada impartita sin da giovani. È proprio in quell’età che ci si lascia maggiormente andare, e che solo imparando ad autogestirsi quando si ha più tentazione, che si riuscirà a farlo in futuro. Ha inoltre aggiunto che mai come in questo periodo storico ciò va attuato, proprio perchè negli ultimi 20 anni i guadagni nel calcio sono notevolmente aumentati.

Milioni di debiti

Tra i tanti calciatori che non sono riusciti a darsi una regolata, c’è Ivan Zamorano, calciatore apprezzatissimo dalle tifoserie per cui ha giocato. Nonostante al termine della sua carriera si sia dedicato agli investimenti, ha fatto il passo più lungo della gamba, ritrovandosi con milioni di debiti.

Il tutto dura da più di 10 anni. Già nel 2011 fu citato in giudizio per 650 milioni di pesos, per poi ricevere nel 2014 il pignoramento di suoi vari immobili per un passivo di oltre 3 milioni con la banca cilena. Pochi mesi fa ha addirittura rischiato la vita in un incidente stradale, dal quale è fortunamente ne è uscito illeso. È un momento molto difficile della sua vita ma ha promesso di volerne uscire, donando serenità e tranquillità alla sua famiglia.