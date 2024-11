Mister, voglio andare via: Inzaghi ne riceve due in ufficio | Ammutinamento assurdo

Non uno, ma addirittura due calciatori sono pronti ad andare via dall’Inter: furia di mister Simone Inzaghi

Con il ritorno di tutti i nazionali, impegnati negli ultimi match dell’anno di Nations League e qualificazioni alla prossima edizione della Coppa del Mondo, Simone Inzaghi continua gli allenamenti in vista del ritorno in campo in Serie A.

Trasferta molto impegnativa, in quel di Verona, contro l’Hellas nel pomeriggio di sabato 23 novembre. L’obiettivo dei nerazzurri è quello di conquistare tre punti pesanti e scavalcare, almeno momentaneamente, il Napoli capolista solitaria del campionato.

Nel frattempo, però, il manager piacentino non riceve affatto buone notizie dal punto di vista del calciomercato. In particolar modo quello in uscita dove non uno, ma ben due calciatori sono pronti a fare le valigie.

Il loro obiettivo, ovviamente, è quello di avere più spazio in rosa. Cosa che, però, mister Inzaghi non è assolutamente disposto a concedergli. Segno del fatto che sono pronti a fare le valigie e ad andare via.

Inter, due calciatori verso il piede di partenza: Inzaghi non può farci niente

Due attaccanti sono pronti a lasciare Milano, anche se in tempi differenti. Si tratta di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Non è affatto un mistero che i due calciatori non siano considerati affatto delle prime scelte da parte del tecnico nerazzurro. Entrambi sembravano destinati a lasciare la squadra campione d’Italia nell’ultima sessione estiva del calciomercato.

Alla fine, chi per un motivo e chi per un altro, non se ne è fatto più nulla ed i due atleti sono rimasti in quel di Milano. Il loro contratto andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno, segno del fatto che a gennaio sono liberi di firmare anche un “pre-contratto” con altri club. Altrimenti si valuterà una cessione a gennaio. Le richieste nei loro confronti di certo non mancano.

I due attaccanti pronti ad andare via, vogliono più spazio: le possibili soluzioni

Per Arnautovic non è da escludere la possibilità di una pista estera. Magari quella che potrebbe portarlo o in Turchia oppure in Arabia Saudita. Alcuni club possono accontentare le sue richieste economiche.

Per quanto riguarda l’argentino, invece, è molto più probabile che il suo futuro continui ad essere in Serie A. Sulle sue tracce, infatti, si è fiondato il Torino alla ricerca di un nuovo attaccante dopo l’infortunio che ha messo ko Duvan Zapata.