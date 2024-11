100 milioni per Marotta: clausola pagata nella notte | Ha già firmato il nuovo contratto

Marotta ha ricevuto un’offerta irrinunciabile: tutte le pratiche sono state firmate nella notte, il calciatore è pronto a lasciare l’Inter

Finita la sosta per le Nazionali, l’Inter potrà finalmente riprendere i propri allenamenti. La maggioranza della squadra è già a disposizione di Simone Inzaghi, mancano solamente gli italiani ed i francesi che sono stati impegnati nel match di Nations League giocato proprio a San Siro.

Il tecnico piacentino ha fretta di preparare la prossima gara di campionato, contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. Un match dov’è fondamentale ottenere i 3 punti e sperare nel passo falso del Napoli di Antonio Conte in chiave classifica.

I nerazzurri bramano il sorpasso e il raggiungimento della vetta. Hanno avuto una grossa opportunità proprio contro la capolista nell’ultima giornata disputata, ma il pareggio ha fatto sì che la situazione rimanesse inalterata, complice un pò di sfortuna e anche la non eccelsa finalizzazione in determinate occasioni.

Adesso c’è da lasciarsi alle spalle il passato. Il Biscione non ha intenzione di mollare la presa, vincere il Tricolore è uno dei suoi obiettivi stagional. Farà di tutto per conseguirlo, anche se non sarà semplice in questa stagione dato le tante concorrenti.

Possibile turnover

Il ritmo di un calendario così fitto che richiede la disputa di un match ogni 3 giorni è complicatissimo da reggere sia mentalmente che fisicamente. Motivo per cui, l’Inter è costretta ad optare il turnover, facendo rifiatare soprattutto chi è stato impegnato nelle competizioni internazionali.

Sulla fascia destra dovrebbe tornare Darmian a discapito di Dumfries, Bisseck per Pavard ed Asllani per l’infortunato Calhanoglu. La più grande sorpresa è l’attacco dove Lautaro Martinez riposerà avendo giocato con l’Argentina e lascerà il posto a Taremi, in coppia con Thuram dal 1‘.

Sirene inglesi

I tifosi nerazzurri potrebbero godersi una delle ultime partite dell’ex Borussia M’gladbach. Il classe 1997, figlio d’arte, è entrato immediatamente nel cuore dei suoi sostenitori, soprattutto dopo aver segnato un gol da Puskas nel Derby della Madonnina contro il Milan, ma potrebbe lasciare al più presto Appiano Gentile.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è fortemente interessato al suo profilo il Liverpool di Arne Slot, che lo segue già dai tempi di Klopp, prima ancora che approdasse in Italia. Thuram è blindato da un contratto fino al 2028 ma ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro. Una cifra che un club come quello dei Reds sembrerebbe disposta a spendere per comporre uno dei trio d’attacco più forti dell’intero panorama calcistico mondiale.