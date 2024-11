“Quanto mi arrapa”, la giornalista al calciatore: il microfono era aperto | Gaffe in diretta

La rinomata giornalista senza peli sulla lingua ma il microfono era acceso: enorme figuraccia in diretta Nazionale

Nelle ultime ore, due noti giornalisti di Dazn e Prime Video, due dei canali streaming attualmente più in voga dell’intero panorama calcistico, hanno parlato ai microfoni di Radio Serie A. Nello specifico del Milan di Paulo Fonseca e del suo andamento altalenante.

Il Diavolo non riesce a trovare la continuità sperata in tuttele competizioni. Troppi errori nelle partite fino ad ora disputate, soprattutto in fase difensiva, che concede in ogni partita nonostante i miracoli tra i pali di Mike Maignan.

Un problema che è correlato all’atteggiamento con cui i rossoneri scendono sul terreno di gioco. Per molti è stato impensabile che siano stati in grado di espugnare il Santiago Bernabeu per 3-1 e abbiano pareggiato a Cagliari per 3-3.

Anche nella 12esima giornata di campionato contro la squadra di Davide Nicola, sono fuoriusciti esattamente le stesse incertezze. Un circolo vizioso dal quale il Milan non sembra essere in grado di uscire, mancando la vittoria prima della sosta per le Nazionali per la terza volta consecutiva.

Tuttofare

Anche i top player della squadra rossonera non stanno dando le garanzie sperate. Il portiere francese è stato protagonista di qualche sbavatura nonostante i tantissimi salvataggi, Rafael Leao viene da un periodo complicatissimo con annessa panchina e Theo Hernandez continua a non rendere come i propri tifosi sperano.

L’unica certezza di questa squadra ha un solo nome e cognome: Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese arrivato dal PSV la scorsa estate è oramai diventato il vero faro della squadra 7 volte campione d’Europa. Si è reso protagonista di un incredibile 1/3 di stagione, divenendo l’autore di prestazioni eccezionali e sempre più in crescendo.

Commenti a caldo

Il suo operato non sta di certo passando inosservato, nè alle migliori squadre d’Europa che sono pronte a piombare su di lui, nè a chi lavora fuori dal terreno di gioco. Nello specifico, i giornalisti, che nei post partita hanno terminato gli aggettivi per il classe 1998, che si sta trasformando sempre più in un fuoriclasse.

Tra questi c’è Giorgia Rossi, che mentre discuteva con Marco Cattaneo, si è lasciata andare commentando a caldo le prestazioni di Reijnders:”Mamma mia, volevo dire una frase… Mi perdonate? Quanto arrapa in campo! No, è proprio sexy! È sexy, ma non esteticamente! Proprio sexy nel modo di giocare..”. Complimenti che hanno fatto il giro del web per uno dei calciatori attualmente più in forma al mondo. Gol, assist, costanza e prestanza fisica, elementi che fanno godere i tifosi e senza i quali il Milan non gira.