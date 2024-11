Me ne vado in Turchia: addio deciso | L’Inter si disfa dell’attaccante

L’Inter dice addio ad un componente del reparto offensivo: accordo definitivamente trovato in Super Lig, direzione Turchia

Grazie ad una solidissima fase difensiva, che registra il suo 4 clean sheet stagionale, l’Inter di Simone Inzaghi è riuscita a portarsi a casa la sua terza vittoria consecutiva in Champions League, contro l’Arsenal di Mikel Arteta.

Oltre ad essere un successo prestigioso per il blasone della partita, ha rappresentato 3 punti pesantissimi in vista della classifica generale, dato che Real Madrid, Bayer Leverkusen e Manchester City sono uscite sconfitte dai loro rispettivi match.

Adesso c’è però da pensare subito al campionato e alla sfida di Domenica contro il Napoli di Antonio Conte. Oltre ad essere uno dei big match del campionato, delinea lo scontro diretto per il primo posto, fondamentale in chiave Scudetto.

Per vincere, c’è però bisogno di segnare una rete in più degli avversari ed in questo la squadra nerazzurra sta peccando nelle ultime uscite. Non è un periodo molto prolifico in zona gol nonostante il loro reparto offensivo sia formato da bomber del calibro di Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi.

Necessità di migliorare

L’argentino, il francese e l’iraniano sono profili di assoluto livello ma che faticano a trovare continuità in questa stagione. Conoscendoli, il loro è solo un periodo ma il vero problema del Biscione sono i subentranti, che quando chiamati in causa non riescono a dare il giusto apporto alla squadra.

Parliamo di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, due profili che non hanno mai rispettato le aspettative di club e tifosi. Oramai sono classificati come esuberi dei quali la dirigenza vorrebbe liberarsene, ma la loro situazione contrattuale e l’alto ingaggio percepito, li rendono difficili da piazzare.

Opportunità da cogliere

Nella vicenda c’è la possibilità di cogliere un’incredibile svolta. In casa Galatasaray si disperano per Mauro Icardi, che ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro rimediato nella sfida di Europa League contro il Tottenham di Postecoglou, aprendo le porte ad un nuovo attaccante.

Oltre a Victor Osimhen, autore della doppietta contro gli inglesi, che resterà fino a fine stagione, e Dries Mertens, c’è bisogno di un terzo che completi il trio d’attacco. Tra i profili valutati ci sono proprio l’austriaco e l’argentino, entrambi di troppo in casa nerazzurra. Sta al club turco decidere su chi affondare il colpo ma indipendentemente da ciò, data la situazione, lo acquisterà a condizioni estremamente favorevoli.