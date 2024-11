La leggenda nerazzurra passa al Milan parte: “Scelgo loro per lo Scudetto” | Tifosi disgustati

Una delle bandiere dell’Inter ritiene che sia il Milan la favorita per lo Scudetto, i tifosi nerazzurri non accettano le sue dichiarazioni

L’Inter ritorna al campionato dopo un’altra serata da ricordare in questo inizio di Champions League. A San Siro i nerazzurri hanno battuto l’ostico Arsenal grazie al rigore messo a segno da Hakan Calhanoglu, rientrato al meglio dall’infortunio. Gli uomini di Simone Inzaghi mantengono ancora la porta inviolata nella massima competizione europea e salgono a quota 10, ponendo un altro prezioso mattone alla qualificazione diretta al turno successivo.

In campionato la classifica è molto corta e sono diverse le pretendenti al titolo, con l’Inter che è partita davanti ai nastri di partenza per la conferma dell’undici titolare che ha vinto la scorsa Serie A.

Fare il bis è un’operazione sempre più complicata ma il rendimento del Biscione fa ben sperare. Mantenersi a contatto con i piani alti potrebbe consentire l’allungo decisivo nella seconda parte della stagione, quando il calendario sarà meno fitto.

C’è grande attesa per lo scontro diretto che vedrà giungere a Milano il Napoli capolista, guidato dall’ex Antonio Conte. I nerazzurri puntano al sorpasso prima della sosta per gli impegni delle Nazionali ma per farlo dovranno infliggere la seconda sconfitta di fila ai partenopei.

La bandiera dell’Inter dice la sua sull’andamento del campionato

Una delle bandiere dell’Inter è Marco Materazzi, ex difensore del club e da sempre tifoso. Intervistato da Il Mattino, ha detto la sua sulla partita di cartello della dodicesima giornata.

Queste le sue parole: “Inter-Napoli di sicuro è una partita che può dare delle consapevolezze nuove o rinnovarle a entrambe. Ma Conte in questo periodo ha ribadito che quello del Napoli è un progetto a lungo termine rispetto a uno Scudetto immediato“.

L’ex interista parla delle rivali per lo Scudetto

Per la lotta al titolo afferma: “Le potenziali rivali per lo Scudetto devono ancora completare un processo. Sicuramente lo deve completare la Juve perché comunque ha avuto ancora troppo poco dai vari nuovi acquisti. I bianconeri hanno le potenzialità per essere pretendenti al titolo, ma devono dimostrarlo ancora“.

Tante le pretendenti ma è rimasto colpito dalla prestazione dei cugini rossoneri: “Il Milan fino ad ora è stato troppo ondivago. Se fosse quello visto a Madrid diventerebbe spettatore interessato. Poi c’è l’Atalanta che non si mette mai alla finestra a vedere cosa fanno gli altri e va avanti per la sua strada, ma dopo la vittoria al Maradona si è capito che se continua così ha tutto per dire la sua“.