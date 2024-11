Finalmente il rinforzo in difesa: firma per 4 anni | Marotta piazza il colpo

Il dirigente e Presidente nerazzurrro piazza il colpo e rinforza il reparto difensivo: in arrivo la firma per 4 stagioni

Siamo solamente a novembre ma la dirigenza nerazzurra è già pronta ad intervenire sul mercato in vista della sessione invernale in arrivo. L’obiettivo è completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, impegnata in un fittissimo calendario.

Ad oggi, il Biscione dovrà disputare un totale di circa 70 partite suddivise in varie competizioni. Ci sono la Serie A e la Supercoppa Italiana nelle quali dovranno difendere il titolo, il nuovo Mondiale per club, la Coppa Italia e la Champions League, con il desiderio di arrivare in fondo al torneo.

I calciatori che arriveranno dovranno perà seguire la nuova linea guida di Oaktree, mirata al ringiovanimento della rosa. I tanti innesti nelle ultime stagioni di profili esperti sono stati fondamentali per il conseguimento dei successi ottenuti negli anni, ma è arrivato il momento di gettare le basi per il futuro.

Una mossa utile anche per l’economia del club. Avere tanti giocatori giovani e farli accrescere di valore, permette di registrare enormi plusvalenze in caso di cessione, utili per risanare il bilancio e per investire nuove risorse per la crescita della società.

“Svecchiare” la difesa

Con una media di oltre 29 anni a partita, l’Inter è di fatti la rosa più anziana della Serie A. Al secondo posto, a pari merito, troviamo Como e Napoli, la cui età media è di quasi 28 anni. Una differenza che apparentemente sembra sottile, ma in realtà non è così, dato che 12 su 26 calciatori nerazzurri superano 30 anni d’età.

Nelle ultime sessioni ha lavorato in particolar modo sul reparto difensivo. Francesco Acerbi, 36 anni, e Stefan De Vrij, 32 anni, non giocheranno in eterno ed è per questo motivo che hanno già prevenuto acquistando Tomàs Palacios, 21enne, e Yann Bisseck, 23enne.

Arriva la firma

L’intenzione del club nerazzurro è di far fuoriuscire sempre più questi due profili, in particolare quello del tedesco, protagonista di una prestazione sensazionale contro l’Arsenal in Europa. L’intento è blindarlo con un nuovo contratto e legarlo ancora a lungo all’Inter.

Un’iniezione di fiducia per premiare quello che non sarà più un’alternativa ma il futuro titolare insieme a Pavard e Bastoni. L’offerta è di un quinquennale a 1.5 milioni di euro annui, il doppio rispetto a quanto percepito attualmente, con la volontà di trattenerlo a tutti i costi e di non cedere alle continue offerte in arrivo dalla Premier League.