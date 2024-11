Esonero in Serie A: adesso c’è l’annuncio | Al suo posto un veterano

Esonero in Serie A, adesso arriva anche l’annuncio: al suo posto in arrivo uno dei veterani del campionato italiano

Fino a questo momento della stagione si è verificato solamente un esonero nel campionato italiano. A dire il vero anche quello che ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori. In particolar modo i sostenitori della Roma che hanno salutato, a sorpresa, Daniele De Rossi.

Il nativo di Ostia è stato cacciato dopo quattro giornate in cui aveva raccolto tre pareggi ed una sconfitta. Non numeri esaltanti, ma di certo non proprio per un allontanamento. Cosa che, però, è avvenuta ugualmente nonostante le proteste e le critiche dei tifosi.

Al suo posto Ivan Juric che, però, non sta facendo particolarmente meglio. Anzi, anche la posizione del croato è a serio rischio visto gli ultimi risultati tra campionato ed Europa League.

Nel frattempo, però, un altro allenatore è pronto a finire nel “tritacarne”. La società gli ha dato fiducia, ma la stessa potrebbe terminare se dovesse arrivare un altro risultato negativo.

Serie A, altro esonero in arrivo? Il tecnico ora rischia grosso

Un inizio di stagione esaltante per il tecnico e la sua squadra. Tanto è vero che il suo gioco ha affascinato tutti. Poi qualcosa si è rotto. Dall’infortunio del suo calciatore di riferimento, come Duvan Zapata, il Torino non sta viaggiando in acque tranquille. Lo sa benissimo Paolo Vanoli, al suo esordio come allenatore in Serie A, che potrebbe essere allontanato dal presidente Cairo. Nelle ultime sette partite di campionato sono arrivate ben sei sconfitte.

La situazione in classifica per i granata si sta complicando sempre di più. Attualmente il club piemontese si trova al decimo posto in classifica con 14 punti conquistati in 11 partite. C’è sicuramente chi ha fatto peggio del Torino, ma la serie negativa di ko stanno condizionando pesantemente il lavoro dell’ex Venezia. Tanto è vero che si parla di un suo possibile esonero nel caso in cui dovesse fallire nel “Derby” contro la Juventus di sabato sera. Al suo posto in arrivo un veterano della Serie A.

Serie A, dalle stelle alle stalle: il tecnico a rischio esonero, arriva il veterano

Tra i nomi che scalpitano in una sua possibile sostituzione spunta quello di Walter Mazzarri. Dopo l’ultima esperienza, per nulla esaltante, con il Napoli (per la seconda volta nella sua carriera calcistica) il tecnico è pronto a rimettersi in gioco. Ed è pronto a rifarlo proprio con il Torino che ha già guidato in passato dal 2018 al 2020.

Vanoli, quindi, è pronto a giocarsi il tutto e per tutto. Buona parte dei tifosi granata si sono schierati dalla sua parte sin dal primo momento del suo arrivo. Gli stessi che, però, si aspettano di poter fare uno “sgambetto” ai rivali di sempre della Juventus ed ottenere una vittoria che avrebbe il sapore di storia.