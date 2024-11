Bocciatura decisa: Inzaghi fa spazio in difesa | Da oggi non giochi più

Inzaghi non è rimasto convinto dalle sue recenti prestazioni e decide di relegarlo in panchina, la difesa avrà nuovi interpreti per le prossime gare

L’Inter si è avvicinato al Napoli nello scorso turno di campionato. I partenopei sono stati battuti in casa dall’Atalanta mentre i nerazzurri hanno battuto, pur con molta sofferenza, il Venezia, portandosi a un punto di distanza dalla capolista. Il prossimo weekend la squadra di mister Inzaghi potrebbe sorpassare gli uomini di Antonio Conte tramite lo scontro diretto.

Una sfida di grande prestigio che anticipa la nuova sosta per gli impegni delle Nazionali e che pone fine a un periodo intenso, con le gare di Champions League che hanno portato via energie fisiche e mentali.

In tal senso l’allenatore interista ha dovuto ricorrere a tutti i giocatori a disposizione, con un ampio turnover che è stato reso obbligato dal calendario. Alcuni interpreti sono stati chiamati a fare gli straordinari a causa di alcuni infortuni.

Ha inciso nella costruzione del gioco il forfait di Hakan Calhanoglu, rientrato nel finale della partita della scorsa domenica e sembrato subito in palla. L’apporto del regista turco sarà essenziale per proseguire la striscia di risultati positivi.

Il talento dell’Inter sta deludendo, il calo di rendimento è evidente

Nelle ultime uscite non ha convinto un giovane che aveva colpito per l’attenzione posta sul terreno di gioco. Arrivato a Milano lo scorso gennaio, si era fatto notare nel finale di campionato per poi trovare spazio in questo inizio di stagione.

Inzaghi ne ha apprezzato la capacità di adattamento e l’impatto con la Serie A, tanto che una delle dichiarazioni a riguardo era stata: “È una spugna, assorbe velocemente tutto quello che gli viene detto”.

Inzaghi ha deciso, lo spedisce in panchina, troppi errori

Lui è Yann Bisseck, autore di recente di qualche errore di troppo. Il centrale tedesco ha avuto un calo di rendimento inatteso, tanto che Inzaghi potrebbe relegarlo in panchina nelle prossime partite. La dirigenza ha respinto diverse offerte importanti che sono arrivate la scorsa estate ma non sta ripagando la fiducia con prestazioni all’altezza.

L’Inter però è pronta a estendere il contratto di Bisseck, attualmente valido fino al 2028, fino al giugno del 2029, con un ritocco sostanzioso dell’ingaggio, al momento inferiore al milione di euro. Chissà che questo eventuale accordo possa spronarlo a ritornare allo stato di forma delle sue prime apparizioni in Italia.