Te ne vai in Arabia Saudita: lite con Fonseca decisiva | Ok della società

Il rapporto con Fonseca è ai minimi storici, la sua cessione è un’ipotesi percorribile, può andare a giocare in Arabia, la dirigenza non si oppone

La vittoria sul campo del Monza porta una boccata d’ossigeno al Milan che non perde troppo terreno con i vertici della classifica. Per battere i brianzoli è bastata la rete di Reijnders che è tornato di nuovo a disposizione di mister Paulo Fonseca dopo la squalifica scontata nello scontro diretto perso sul campo del Napoli.

I rossoneri hanno dovuto affrontare la capolista in una situazione di emergenza ma non hanno demeritato sul piano di gioco, pagando cara l’incapacità di sfruttare le occasioni avute.

L’allenatore sta facendo ricorso a un ampio turnover, con una rotazione costante dei propri giocatori e con l’undici titolare che subisce spesso delle modifiche rilevanti. Il tecnico portoghese ritiene che in questo modo si possano prevenire problemi fisici di grave entità e che possa aumentare la competizione interna per guadagnarsi un posto da titolare.

Un modus operandi che dimostra la convinzione di non ritenere nessuno indispensabile, nonostante in rosa ci siano dei profili di classe superiore e che militano da anni in rossonero.

Ha litigato con mister Fonseca e ora la società valuta di cederlo

Uno di questi è Rafael Leao, il cui rapporto con Fonseca non è mai decollato, tanto da relegarlo più volte in panchina, facendolo subentrare a partita in corso. Una tregua, almeno momentanea, potrebbe avvenire in Champions League, con l’impegno ostico di Madrid contro il Real di Carlo Ancelotti.

Non è, da escludere, però l’ipotesi di una cessione al termine di questa stagione per Leao, sempre se a fare le spese non sarà l’allenatore.

Il Milan mette sul mercato il proprio top player, ecco dove può trasferirsi

Ci si aspettava una consacrazione definitiva che tarda ad arrivare. Leao ha una clausola da 175 milioni esercitabile in estate fino al 15 luglio. La valutazione del cartellino è nettamente inferiore, anche sulla base delle prestazioni fornite in questo primo scorcio di campionato, dove il suo talento si è visto solo a tratti.

Il Barcellona avrebbe mostrato interesse nei suoi confronti ma la destinazione più plausibile, in caso di cessione, è l’Arabia, con Pioli che potrebbe allenarlo di nuovo e inserirlo in un reparto offensivo che conta anche l’apporto del compagno di Nazionale Cristiano Ronaldo, la cui presenza potrebbe agevolare l’esito positivo della trattativa.