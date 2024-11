Persi 15 miliardi di euro: il presidente è nel panico | Serie A sconvolta

Persi ben 15 miliardi di euro, il presidente è nel panico più totale: la Serie A è a dir poco sconvolta dalle ultime notizie

Nelle ultime ore è stato diramato l’ultimo bilancio in merito al patrimonio del presidente. Le ultime novità, però, hanno spiazzato decisamente tutti visto che nessuno se lo aspettava.

Gli ultimi dati, quindi, parlano forte e chiaro: il numero uno ha perso ben 15 miliardi di euro. Una cifra importante ma che, allo stesso tempo, ha creato non poco panico.

La conferma arriva direttamente dalla “Hurun Rich List” di quest’anno in cui sono stati rivelati tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti.

Una vicenda che, ovviamente, vede comunque come protagonista anche il campionato di Serie A. Anche se, a livello mediatico, non ha avuto particolarmente un forte impatto.

Persi 15 miliardi di euro, gli ultimi dati che riguardano il presidente

Si ritorna nuovamente a parlare della famiglia Zhang. In particolar modo di Zhang Jindong. La sua discesa, infatti, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il padre dell’ex numero uno dell’Inter, Steven Zhang, non è più uno degli uomini più ricchi della Cina. Anche se comunque continua a perdere posizioni. Questo è quello che fa sapere Hurun, il gruppo editoriale con sede in quel di Shangai. Basti pensare che nel 2019 il padre di Zhang si trovava addirittura in 15ma posizione.

L’anno successivo, invece, era sceso al 40mo posto. Con tanto di patrimonio stimato intorno ai 15 miliardi di dollari. Un calo in classifica dovuto dalle difficoltà economiche da parte della sua azienda, la “Suning.com”. Tanto è vero che gli ultimi aggiornamenti hanno portato l’uomo a rinunciare alla guida dell’azienda quotata a Shenzen cedendone la maggioranza. Le cose, però, non andarono meglio nel 2021 quando perse ben 232 posizioni, tanto da passare da 15 miliardi di dollari ad un patrimonio di “soli” 2,3 miliardi.

Inter, continua a crollare in classifica l’ex presidente

Nel 2022, invece, la situazione è ancora di più peggiorata finendo addirittura in 514ma posizione in classifica con un patrimonio stimato di 1,7 miliardi di dollari. In questo 2024, invece, si trova all’808mo posto con un patrimonio inferiore al miliardo di dollari. Mai successo fino ad ora.

Per la precisione 920 milioni di dollari. Un qualcosa che, ci teniamo a precisare, non riguarda affatto l’Inter e nemmeno il campionato di Serie A visto che si tratta di una vicenda completamente estranea.